Paris Hilton, ameninţată cu moartea

Familia lui Paris Hilton l-a contactat pe guvernatorul Californiei, fostul star hollywoodian Arnold Schwarzenegger, să o scape pe starletă de pedeapsa cu închisoarea, pentru că aceasta a primit mai multe ameninţări cu moartea, pe Internet, de la deţinute. Marţi a fost lansată pe Internet o petiţie în care se cere iertarea starletei blonde, în vîrstă de 26 de ani, condamnată la 45 de zile de închisoare pentru că a încălcat restricţiile eliberării condiţionate şi s-a urcat la volan, deşi avea permisul suspendat. Moştenitoarea celebrului lanţ hotelier trebuie să se prezinte la un centru de detenţie pe 5 iunie. Chiar Paris a fost cea care a anunţat despre existenţa acestei petiţii, pe pagina sa de pe site-ul MySpace.com. Vedeta le-a cerut fanilor săi să semneze o petiţie adresată guvernatorului Californiei, Arnold Schwarzenegger, pentru ca acesta să o amnistieze.

Este puţin probabil ca Arnold Schwarzenegger să intervină în această chestiune, a indicat un purtător de cuvînt al acestuia. “Ar fi nepotrivit ca guvernatorul Californiei să intervină în această chestiune înainte ca Paris Hilton să fi epuizat toate mijloacele legale”, a spus Aaron McLear, purtătorul de cuvînt. Între timp, alte celebrităţi refuză să o sprijine pe Paris Hilton. Vecina sa, Cameron Diaz, a declarat: “A făcut nişte alegeri greşite şi va trebui să suporte consecinţele”. Starul serialului “Neveste disperate”, Teri Hatcher, a declarat scurt: “Legea este lege”. Moderatorul de televiziune Jay Leno a glumit în timpul emisiunii sale: “Paris Hilton a fost condamnată la 45 de zile de închisoare. O grămadă de oameni sînt supăraţi. Sperau că o să fie condamnată la moarte”. Un grup de americani a iniţiat o campanie împotriva lui Paris Hilton. Aceştia au scos pe piaţă tricouri, pălării şi curele cu sloganul “Go away, Paris” (Pleacă, Paris). Acelaşi grup a lansat o melodie care are şi un videoclip. Cîntecul include versurile: “I-am văzut poza în reviste/ I-am văzut cartea în librării/ Şi am văzut-o făcînd sex pe computerul meu/ Dar nu mai pot răbda/ .../ Deci, Paris/ Trebuie să mă asculţi/ Ai tot ceea ce vrei/ Deci, te rog, pleacă”.