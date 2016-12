Paris Hilton, în regim de eliberare condiţionată pentru un an

Paris Hilton va petrece un an în regim de eliberare condiţionată, potrivit unui acord încheiat cu procuratura americană, care îi permite starletei să evite închisoarea, după ce a fost arestată în Las Vegas, pentru posesie de droguri. Informaţia a fost făcută publică vineri, de David Roger, procurorul districtual din Clark County, o regiune din statul american Nevada. Potrivit aceleeaşi surse, Paris Hilton a acceptat să se declare vinovată, astăzi, pentru cele două capete de acuzare formulate la adresa sa de procuratura americană, în urma arestării ei în Las Vegas, pe 27 august. Paris Hilton a fost arestată la acea dată în faţa hotelului Wynn, după ce un ofiţer de poliţie a văzut un mic sac de plastic, ce conţinea 0,8 grame de cocaină, căzând chiar în faţa lui din poşeta Chanel a starletei. După câteva secunde, starleta a simulat că se întinde pentru a recupera de pe jos un tub cu balsam pentru buze. Potrivit acordului încheiat cu procurorii americani, a cărui copie a fost publicată în “Las Vegas Review”, Paris Hilton se recunoaşte vinovată de posesie de droguri şi obstrucţionarea misiunii unui poliţist, pentru a evita astfel două condamnări consecutive de câte şase luni în închisoarea din Clark County. În schimb, Paris Hilton va petrece următorul an în regim de eliberare condiţionată, va trebui să urmeze un program destinat consumatorilor de droguri, să plătească o amendă de 2.000 de dolari şi să efectueze 200 de ore de muncă în beneficiul comunităţii. “Dacă va fi din nou arestată, pentru trafic minor sau posesie de droguri, ea va petrece un an în închisoare. Fără discuţii. Tribunalul nu va mai avea milă”, a adăugat procurorul american. David Chesnoff, avocatul moştenitoarei imperiului hotelier Hilton, a declarat că acest acord nu prevede desemnarea unui ofiţer de poliţie însărcinat cu supravegherea starletei.

Iniţial, Paris Hilton a declarat în faţa poliţiei americane că acea poşetă nu este a ei, dar a recunoscut ulterior că anumite obiecte din poşetă - un pachet cu hârtie pentru tutun, câteva cărţi de credit şi suma de 1.300 de dolari bani gheaţă - îi aparţin. Paris Hilton a fost anchetată de poliţie în acea seară, după ce iubitul ei, Cy Waits, patronul în vârstă de 34 de ani al unor cluburi de noapte din Las Vegas, a picat testul de alcoolemie la care a fost supus de un ofiţer de poliţie. Cuplul se afla într-un automobil Cadillac Escalade de culoare albă, parcat în faţa hotelului din Las Vegas, iar un ofiţer de poliţie a remarcat că din automobil ieşeau “vapori de marijuana”. În iulie, Paris Hilton a fost interogată de autorităţile franceze, la coborârea din avion pe un aeroport în Corsica, fiind acuzată de posesie de canabis. Poliţia franceză a dispus, însă, încetarea cercetărilor, din cauza cantităţii mici de droguri descoperite în posesia starletei. Tot în iulie, Paris Hilton a fost arestată în Africa de Sud, în timpul Cupei Mondiale de Fotbal, după ce a fumat marijuana în timpul meciului Brazilia - Olanda. În 2007, starleta a petrecut 23 de zile la închisoare, din cauză că a condus sub influenţa alcoolului. După ce şi-a executat pedeapsa, aceasta a spus, în emisiunea celebrului Larry King, că acest lucru o face să îşi reevalueze statutul de model pentru tineri. În aceeaşi emisiune, Paris Hilton a spus că vrea să ajute la strângerea de fonduri pentru copii şi pentru victimele cancerului şi ale sclerozei multiple.