Paris Hilton va arăta mai bine după închisoare?!

Prietenii moştenitoarei imperiului Hilton sînt de părere că aceasta va slăbi, va cîştiga “credibilitate din partea străzii” şi va arăta mult mai bine, după ce va ieşi din închisoare. Alţi apropiaţi cred, însă, că detenţia va pune capăt carierei vedetei.

Majoritatea prietenilor lui Paris Hilton, care a fost condamnată la 23 de zile de închisoare pentru că a condus cu permisul suspendat, cred că detenţia îi va face bine starletei. “Închisoarea va fi cel mai bun lucru care i se putea întîmpla lui Paris”, a spus designerul Alvin Valley. “O va face mai faimoasă ca oricînd”, a spus un alt prieten al starletei. “În închisoare, va căpăta o piele de invidiat şi, în lipsa oricăror produse şi a machiajului, părul şi pielea vor putea să respire, aşa că va arăta uimitor. Plus că va căpăta credibilitate din partea străzii”. Totuşi, nu toţi apropiaţii lui Paris cred că detenţia îi va face bine. Scriitorul David Patrick Columbia, un prieten al familiei Hilton, e îngrijorat că închisoarea îi va distruge cariera. “Conducerea sub influenţa alcoolului e un delict grav. Oamenii pot muri din cauza asta. Închisoarea e cu totul altceva faţă de telenovela pe care ne-a plăcut să o urmărim pînă acum”, e de părere Columbia. “Cred că am putea asista la sfîrşitul lui Paris Hilton”, a concluzionat scriitorul.

Paris Hilton va sta separat de celelalte deţinute la centrul de detenţie pentru femei din Lynwood, California, într-o aripă a închisorii în care sînt încarcerate vedete sau poliţişti. Paris Hilton va putea să se plimbe timp de cel puţin o oră în afara celulei, va putea să facă duş, să se uite la televizor sau să dea telefon. Sentinţa moştenitoarei imperiului Hilton a fost scurtată de la 45 de zile la 23, după ce oficialii au spus că au încredere în buna sa purtare. Starleta trebuie să se prezinte la centrul de detenţie pe 5 iunie. Un judecător a condamnat-o pe Paris la închisoare, la începutul lunii, pentru că a încălcat restricţiile eliberării condiţionate şi s-a urcat la volan, deşi avea permisul suspendat.