Paris Hilton va lansa o linie de încălţăminte ce îi va purta numele

Starleta Paris Hilton a semnat un contract cu o firmă de încălţăminte pentru a crea propria linie de pantofi, ce îi va purta numele. Paris Hilton Footwear va cuprinde pantofi cu toc, mocasini sau alte încălţări casual şi va fi disponibilă în magazine la începutul anului 2008. “Scopul meu este să creez o linie cu stil şi amuzantă din cap pînă în picioare”, a spus Paris Hilton, care deja şi-a pus semnătura pe genţi, bijuterii, parfumuri sau extensii pentru păr.

“E o plăcere să lucrezi cu Paris şi sîntem nerăbdători să îi transpunem viziunea în realitate”, a declarat reprezentantul firmei Antebi Footwear. “Provocările anterioare, cum a fost linia de parfumuri, s-au dovedit extrem de reuşite”. Paris Hilton a lansat în 2004, în colaborare cu Parlux Fragrances, mai multe parfumuri care au avut vînzări foarte bune, precum Heiress şi Just Me, iar al patrulea, Can Can, va apărea în octombrie.