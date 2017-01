Paris Hilton vrea să cînte în duet cu Britney Spears

Starleta Paris Hilton şi-a exprimat dorinţa de a realiza un duet cu Britney Spears, recent recompensată cu trei MTV Video Music Awards, informează FemaleFirst.co.uk. Moştenitoarea imperiului Hilton a declarat că ar dori să înregistreze acest duet pentru următorul său album. Ea şi-a lansat un prim material discografic în 2006, intitulat “Paris”. Acesta s-a vîndut în peste 700.000 de exemplare. “Noul meu album va fi lansat în curînd şi ar fi tare dacă aş putea face un duet cu Britney. Albumul sună foarte pop şi seamănă un pic cu Kylie Minogue”, a declarat ea. Paris Hilton este una dintre vedetele excesiv de mediatizate în SUA. Starleta a devenit celebră în 2003, după ce a apărut pe Internet o înregistrare video în care aceasta făcea sex cu fostul prieten, Rick Salomon. Paris Hilton a apărut apoi într-un reality show, The Simple Life, în care şi-a jucat propriul rol, acela de “săraca fată bogată”, după care, în 2005, a apărut într-un film de groază de categoria B. În 2006 şi-a lansat primul album muzical. În 2007 a petrecut trei săptămîni în închisoare pentru cîteva infracţiuni rutiere.

Din 2006, Britney Spears, care a fost cîntăreaţa cea mai bine plătită din lume în perioada 2000 - 2005, s-a confruntat cu o serie de probleme judiciare, artistice şi emoţionale, ţinînd prima pagină a ziarelor de scandal. Autorităţile au fost nevoite să o plaseze sub curatela tatălui său, măsură care se va menţine pînă la sfîrşitul anului. Acest tip de procedură are loc atunci cînd un tribunal stabileşte că un individ major nu este capabil să se îngrijească singur. Din cauza problemelor personale, Britney Spears a fost internată de două ori în decurs de o lună, în ianuarie, în secţia de psihiatrie a spitalului UCLA din Los Angeles. După plasarea sub curatela tatălui, Spears a pierdut şi dreptul de a-şi vizita copiii pe care îi are cu fostul soţ, Kevin Federline, însă, la sfîrşitul lunii februarie, decizia a fost reanalizată, aceasta primind permisiunea de a-şi vedea fiii în prezenţa unei terţe persoane. În iunie, cîntăreaţa a obţinut dreptul de a petrece cîteva nopţi pe lună cu copiii. În iulie, Britney Spears a încheiat o înţelegere cu Kevin Federline, cedîndu-i acestuia custodia unică a celor doi copii ai lor, Sean Preston, în vîrstă de 2 ani şi jumătate şi Jayden James, în vîrstă de 22 de luni.