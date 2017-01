"Paris" şi "You Xiu" „răsuflă“ din nou!

Alertă de poluare în Marea Neagră! Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină a fost convocat, ieri dimineață, la Prefectura Constanța, pentru a analiza situaţia creată în urma apariţiei unor irizaţii de hidrocarburi pe suprafaţa Mării Negre, în apropierea capătului digului de larg, în zona în care s-au scufundat, în anul 1995, navele "Paris" şi "You Xiu". Pentru a ține sub control situația, în zonă au fost trimise să intervină șalupele "Cristal" și "Rubin" ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) Constanța. Echipele au instalat 400 de metri liniari de baraj antipoluant de mare, tip „cortină“, care a fost fixat cu două ancore. De asemenea, s-a folosit material absorbant pentru recuperarea agentului poluant. Reprezentanții Prefecturii spun că zona va fi monitorizată în permanență pentru a se putea interveni în cel mai scurt timp, dacă situația o va impune. În tancurile navelor se aflau, în momentul naufragiului, 236 de tone de păcură şi 11 tone de motorină (nava "Paris"), respectiv 437 de tone de păcură, 40 de tone de ulei şi 17 tone de motorină (nava "You Xiu").

CÂRPITE DE SCAFANDRI În octombrie 2009, la 14 ani de la naufragiu, a apărut pentru prima dată o poluare determinată de fisuri în tancurile navei "Paris". Ea fost oprită prin intervenţia scafandrilor ARSVOM. „Am etanşat toate rupturile şi fisurile, urmând ca, în cel mai scurt timp, să montăm mai multe plăci metalice peste care să punem ciment. În urma acestui procedeu, corpul navei va rezista cel puţin două luni. Din ceea ce am văzut în urma scufundărilor, pot să spun că nava s-a întors cu cel puţin 17 grade de la naufragiu şi că, probabil, din această cauză s-au produs şi fisurile“, declara, la acea dată, directorul ARSVOM. Deși atunci s-au vehiculat mai multe metode prin care să fie aduse la suprafață sutele de tone de păcură, ulei și motorină, cazul celor două epave a fost uitat.

TRAGEDIA În seara de 4 ianuarie 1995, navele "Paris", sub pavilion Malta, şi "You Xiu", sub pavilion Hong Kong, s-au scufundat, după ce furtuna le-a izbit de digul de nord al Portului Constanţa. Furia mării a luat atunci viețile a 54 de marinari, 27 de chinezi, 23 de filipinezi, trei greci şi un bulgar. Ancheta efectuată la scurt timp de la această tragedie a arătat că ancorele navelor s-au desprins din nisip, iar din cauza motoarelor principale care nu au mai pornit, "Paris" şi "You Xiu" nu au putut să iasă în larg. Cele două nave au fost prinse pe picior greșit, deși pe timpul zilei Căpitănia Constanţa, prin Port Control, a transmis aviz de furtună. Evenimentele care au urmat au arătat, însă, că cei doi comandanți ai navelor nu au făcut nimic pentru a se feri de furtună. Mai exact, echipajul navei "Paris" a continuat o serie de lucrări la motorul principal, iar "You Xiu" a rămas în radă, deși comandantul știa că avea probleme cu vinciul de ancoră. Naufragiul celor două nave a arătat, în același timp, și proasta pregătire și dotare a celor care ar fi trebuit să intervină pentru a salva viețile marinarilor. Salvatorii nu au făcut nimic altceva decât să se uite cum navele sunt izbite de cheu, până în momentul în care s-au scufundat. Ei au privit neputincioși de pe dig și au sperat ca marinarii care au sărit în apă să fie aduși de valuri aproape de țărm, pentru a-i salva. Înregistrările audio din acea seară tragică au surprins dialogurile dramatice purtate de comandanții navelor cu cei din Port Control Constanța, marinarii cerând disperați ajutor.