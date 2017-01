Park Place, un nou proiect muzical autohton

Noul proiect muzical apărut pe piaţa autohtonă, Park Place, a lansat videoclipul piesei „I Have the World”. Duo-ul este alcătuit din Ovidiu Junghiatu şi DJ Delyno, care au dat startul acestei colaborări în urmă cu un an. Activitatea artistică a lui Ovidiu a început încă din copilărie, când a fost cooptat în ansamblul de dans modern „Primăvara”, de la Palatul Copiilor din capitală. În paralel, de la vârsta de şase ani, a urmat cursuri de vioară, iar mai târziu, la îndemnul compozitorului Dinu Giurgiu, a fost îndrumat să urmeze Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”. La vârsta de şapte ani, Ovidiu a fost admis primul în promoţia sa. Deşi nu este cunoscut publicului larg, până în prezent, a avut numeroase spectacole şi filmări, la doar 10 ani reprezentând România la Festivalul „Bucuriile Europei” de la Belgrad. Cu această ocazie, a fost invitat la televiziunea naţională pentru a interpreta la vioară piesa „Ciocârlia”, lucru ce i-a adus titulatura de cel mai tânăr interpret al acestei piese.

La 15 ani, artistul a intrat în ansamblul folcloric „Rapsodia Română”, ca violonist principal, unde a activat până la 18 ani, iar în paralel, a concertat pe scena Ateneului Român, la Palatul Parlamentului, Cotroceni şi Sala Radio. La 21 de ani a fost cooptat în trupa Esspresso, viitoarea Park Place, unde a interpretat piese din repertoriul internaţional, cu grad mare de dificultate, de la jazz blues, rock funk, pop la etno funk. La jumătatea anului 2009 a început colaborarea cu DJ Delyno, alături de care, chiar de la prima încercare, a lansat piesa „I Have the World`.