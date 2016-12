Parlament cu doar trei partide?

10:48:59 / 06 Aprilie 2015

parlament , partide , electorat

Romania are de rezolvat trei probleme , cele enuntate in titlu . PARLAMENTUL compus din tabere lipsite de raspundere care se pandesc reciproc , cu preocupari si interese de grup , aservite guvernului format dupa castigarea alegerilor . Ambele tabere sunt formate din politicianisti lipsiti de caracter , de cultura si de constiinta , o pacoste pentru tara si pentru alegatori . Parlamentarii ingrijiti si hraniti de popor ca niste viermi de matase si care dau in schimb doar bale groase si inveninate in loc de fir de matase . PARTIDELE , in realitate doar factiuni , nu sunt partide de idei , cu programe si doctrine menite sa actioneze in interesul national . Se deosebesc intre ele doar prin firma si sunt capabile de orice fel de alianta pentru a se mentine la putere . Partidele sunt corupte , specializate in a distruge nu in a construi . ELECTORATUL se face vinovat in mare masura de faptul ca da votul celor vinovati de jaful avutiei statului si de prabusirea institutiilor sale .