Parlamentari constănţeni, în sprijinul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară

Senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre şi deputatul PSD de Constanţa Eduard Martin au făcut, ieri, o interpelare în Parlament, pentru a aduce la cunoştinţă ministrului Sănătăţii, dr. Ion Bazac, situaţia creată la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unitate finanţată exclusiv din banii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). „Am solicitat finanţare din partea Guvernului pentru susţinerea tuturor cheltuielilor pe care le are această clinică”, a declarat Alexandru Mazăre. Senatorul a reamintit că unitatea a fost realizată în anul 2008, exclusiv din banii CJC, efortul fiind deosebit. Parlamentarul s-a arătat nemulţumit de faptul că fostul ministru al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, nu şi-a respectat promisiunea, după ce a spus că va cofinanţa proiectul cu cinci milioane de lei. „Ca întotdeauna, liberalii vorbeau mult şi făceau puţin, respectiv nu şi-au ţinut promisiunea. Sîntem acum în situaţia în care bugetul CJC Constanţa nu poate finanţa cheltuielile de funcţionare ale acestei clinici şi am solicitat Ministerului Sănătăţii să ne acorde susţinere financiară”, a adăugat Alexandru Mazăre. El susţine că Ministerul Sănătăţii (MS) poate să includă această clinică în Programul Naţional care funcţionează şi care asigură finanţare pentru clinici similare din Bucureşti, Cluj şi Timişoara. „Prin interpelarea noastră îi atragem atenţia ministrului dr. Bazac asupra situaţiei existente şi îi solicităm să cuprindă şi Clinica din Constanţa în Programul naţional”, a precizat parlamentarul. În cazul în care finanţarea nu va fi acceptată, medicii Clinicii vor fi nevoiţi să trimită bolnavii cu afecţiuni cardiace grave la clinicile din ţară, chiar dacă cea de la Constanţa are cea mai modernă aparatură şi specialişti pe măsură.