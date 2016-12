Parlamentarii au pregătit „cadouri electorale“ la final de mandat

Peste numai trei luni, românii vor fi chemați din nou la urne. De data aceasta, ei vor alege deputații și senatorii, care, teoretic, timp de patru ani, ar trebui să inițieze și să voteze legi care să le facă viața mai ușoară românilor. Din nefericire pentru acest popor, parlamentarii au prostul obicei de a-și aduce aminte de cetățeni doar înaintea scrutinelor. Atunci, aleșii au grijă ca în România să plouă cu lapte și miere. Nici de această dată, lucrurile nu par a fi diferite. Concret, în sesiunea parlamentară de toamnă se anunță averse de „pomeni electorale“. După ce au avut grijă să-şi voteze pensii speciale, aleşii au pregătit pentru ultima sesiune a acestui Parlament o serie de alte legi care ar oferi beneficii unor categorii sociale sau profesionale - de la profesori, personal medical până la indemnizaţii pentru mame sau persoane asistate social. Senatorii vor începe sesiunea cu un vot privind introducerea pensiilor speciale pentru profesori. Proiectul a trecut deja de etapa dezbaterilor în plen, votul final urmând să fie dat în prima săptămână a sesiunii. Potrivit Raportului dat de comisiile de învățământ și de muncă din Senat, proiectul inițial, care se referea doar la acordarea pensiilor de serviciu pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, a fost extins la întreg personalul didactic din învățământ. Astfel, profesorii cu o vechime efectivă de 30 de ani în învăţământ vor beneficia, la împlinirea vârstei legale de pensionare, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni.

A 13-A PENSIE?

Tot în toamna acestui an, la Camera Deputaților va fi dezbătută o inţiativă a unui grup de 34 de parlamentari de la PSD şi UNPR, care prevede acordarea anual, la cerere, a celei de-a 13-a pensii pentru persoanele cu o pensie sub nivelul salariului mediu brut pe economie şi care nu realizează alte venituri. De asemenea, autorităţile publice locale ar putea aproba ajutoare pentru energie termică, gaze naturale, energie şi combustibili solizi sau petrolieri persoanelor vulnerabile şi celor aflate în dificultate în sezonul rece, potrivit unui proiect de lege iniţiat de trei parlamentari de la PNL. Proiectul se află la comisiile din Camera Deputaţilor, for decizional, însă a fost respins de Senat.

La rândul său, senatorul PSD Ovidiu Donţu a iniţiat un proiect de lege potrivit căruia persoanele singure care provin din sistemul de protecţie socială beneficiază de o majorare cu 100% a cuantumului ajutorului social până la împlinirea vârstei de 26 de ani, iar dacă nu au locuinţă, majorarea este de 200%. Potrivit expunerii de motive, de această lege ar urma să beneficieze peste 280.000 de persoane. Acelaşi senator propune ca persoanele cu funcţii bugetare în Sănătate să primească pentru condiţii deosebit de periculoase un spor de 45 - 48% din salariul de bază, iar pentru asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar sporul să fie de 60 - 100% din salariul de bază. PNL a iniţiat două proiecte de lege prin care adulţii cu handicap grav vor avea venituri egale cu salariul minim pe economie, adulţii cu handicap accentuat 50% din salariul minim, iar adulţii cu handicap mediu - 25% din salariul minim. Al doilea proiect iniţiat de liberali prevede că aparţinătorii persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat vor fi scutiți de plata impozitelor pe clădirile de domiciliu sau pe maşini. O iniţiativă legislativă depusă la Senat prevede reintroducerea coşului minim de consum lunar pentru o gospodărie de mărime medie (totalitatea cheltuielilor necesare traiului într-o lună prin cumpărarea de produse alimentare, nealimentare şi servicii). În fine, mai mulţi parlamentari UNPR susţin un proiect de lege care presupune creşterea pensiilor foştilor membri cooperatori din agricultură la 500 de lei prin acordarea unei indemnizaţii sociale. Proiectul de lege ar avea impact asupra a jumătate de milion de oameni, valoarea medie a indemnizaţiei fiind în momentul de faţă la 361 de lei pe lună. Iniţiatorii prevăd ca sursă de finanţare pentru majorarea acestor pensii bugetul de stat, potrivit expunerii de motive.