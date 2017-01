Parlamentarii constănţeni mandataţi să voteze moţiunea

Câteva sute de locuitori ai cartierului Poarta 6 au dezbătut vineri, cu parlamentarii social democraţi de Constanţa - senatorul Alexandru Mazăre şi deputatul Eduard Martin - modul în care aleşii vor vota, marţi, moţiunea de cenzură care ar duce la anularea măsurilor Guvernului Boc de micşorare a salariilor şi pensiilor. La întâlnire a participat şi viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău.“Nu am uitat că dvs. sunteţi cei care ne-au dat voturile pentru a ajunge în Parlament. Am venit în Poarta 6 să-i întrebăm pe oameni ce mandat ne dau pentru marţi“, a spus Alexandru Mazăre la întâlnirea cu cetăţenii. În urma discuţiilor, senatorul a declarat că, marţi, în Parlament, va vota atât el, cât şi Eduard Martin, cu bilele la vedere, pentru a arăta lumii întregi că sunt împotriva măsurilor absurde ale Guvernului. Senatorul a precizat că va face cunoscut şi modul în care ceilalţi parlamentari din Constanţa vor vota, pentru a arăta cine este împotriva cetăţenilor şi cine nu. “Pensia este o proprietate, iar salariul este un drept câştigat prin muncă, iar Guvernul nu are voie să ia un bun al cetăţeanului”, a spus Alexandru Mazăre. Dacă moţiunea va trece, social democraţii consideră că trebuie reluate discuţiile cu FMI privind măsurile care trebuie aplicate de Guvern. “Nu dorim să intrăm cu orice preţ la guvernare. Pur şi simplu nu vrem ca pensiile şi salariile să fie tăiate”, a adăugat Alexandru Mazăre, care a spus că România trebuie să aibă un prim-ministru independent de preşedintele ţării, senatorul lansând ideea că printre persoanele care ar ocupa cu succes funcţia de şef al Executivului se numără Mugur Isărescu sau Mihai Tănăsescu. La rândul său, Eduard Martin a subliniat că, spre deosebire de PDL, social-democraţii au curajul să stea de vorbă faţă în faţă cu cetăţenii, pentru a le explica situaţia adevărată în care se găseşte România: ”Cei de la PDL nu au curajul să vină în faţa cetăţenilor să explice măsurile Guvernului Boc. Le este frică şi se ascund ca nişte criminali. Parcă-i văd pe portocalii peste doi ani, când vor veni din nou în faţa cetăţenilor să le ceară voturile”. Parlamentarii PSD i-au mai informat pe cetăţeni că Guvernul Boc le-a tăiat inclusiv subvenţiile la căldură. În schimb, viceprimarul Constanţei a precizat că administraţia locală va încerca să nu-i lase pe constănţeni la greu. Municipalitatea va încerca acordarea unor subvenţii graduale la energia termică, în funcţie de venitul fiecăruia, pentru a acoperi tunurile date de guvernanţi în buzunarele românilor. “Îi rog pe Boc, Udrea, Blaga sau Băsescu şi familiile lor să trăiască cu şase milioane pe lună, care trebuie să întreţină nu mai puţin de opt persoane”, a spus, plin de năduf, un constănţean în mijlocul discuţiilor.