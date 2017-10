Parlamentarii, în RĂZBOI cu o PLANTĂ! Amenzi uriașe pentru cei care nu o distrug

Ambrozia este una dintre plantele care provoacă o alergie severă, ce se manifestă prin strănut repetat, scurgeri nazale abundente, mâncărimi ale pielii și ochilor sau mici puncte roșii care apar pe mâini. Senatorii au adoptat o lege prin care toți proprietarii de terenuri vor fi obligați să înlăture ambrozia cel puțin o dată pe an, în caz contrar riscând amenzi usturătoare. Potrivit deciziei, cei care dețin terenuri trebuie să distrugă cel puțin o dată pe an ambrozia de pe ele. Altfel riscă amenzi între 750 și 5.000 de lei - în cazul persoanelor fizice - și între 5.000 și 20.000 de lei, în cazul celor juridice.

Ambrozia este, la prima vedere, o simplă plantă inofensivă. Cunoscută popular și sub numele de iarba pârloagelor, ambrozia este însă principalul inamic al românilor care suferă de alergii respiratorii. Planta creşte pe orice teren viran, chiar şi în inima oraşelor, iar polenul ei produce alergii extrem de severe. Ambrozia creşte peste tot: în parcuri, pe marginea drumului, pe câmp sau între şinele de tren. Înfloreşte la începutul lunii august, iar polenul ei, pe care vântul îl poartă pe distanţe mari, provoacă alergii puternice. Pentru că a primit numeroase sesizări de la cetățeni, un parlamentar liberal încearcă să promoveze o lege care să oblige proprietarii de terenuri şi autorităţile locale să stârpească buruiana care în alte ţări europene nu mai creşte de ani de zile. Deputatul PNL Florica Cherecheș s-a gândit la o întreagă operațiune de stârpire a plantei omniprezente. Ea a cerut Guvernului să elaboreze o strategie națională pentru eliminarea acestei buruieni de pe terenurile lăsate de izbeliște. După câteva luni de zăcut prin sertarele Parlamentului, senatorii au scos proiectul, marți, de la naftalină. Aleșii au fost convinși de utilitatea proiectului, astfel că plenul Senatului a adoptat, cu unanimitate de voturi, iniţiativa legislativă privind combaterea ambroziei. De asemenea, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi-au exprimat susţinerea pentru această iniţiativă. Potrivit propunerii, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole vor avea obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a ambroziei. Prin urmare, proprietarii sau deţinătorii de terenuri vor executa periodic lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare şi alte lucrări specifice. De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcţii vor avea obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii ambroziei. În vederea stabilirii soluţiilor corespunzătoare pentru combaterea ambroziei, Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, va desfăşura anual campanii de informare şi conştientizare împreună cu partenerii locali, stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive. Nerespectarea acestor prevederi de către proprietarul sau deţinătorul de teren, precum şi de către administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment. Constituie contravenţie şi dacă cei obligaţi nu se conformează prevederilor din avertisment. Amenzile vor fi cuprinse între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice şi 5.000 și 20.000 de lei pentru persoane juridice. Verificarea şi constatarea nerespectării obligaţiilor privind combaterea ambroziei se vor face de către o comisie mixtă formată din specialişti desemnaţi de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiile judeţene de sănătate publică şi autoritatea publică locală pe a cărei rază teritorială se face controlul. În expunerea de motive, iniţiatorii arată că ambrozia este o specie invazivă, inclusă în lista oficială a buruienilor de carantină, caracterul nociv al speciei fiind cauzat de afecţiunile alergice pe care le provoacă în perioada înfloririi. Iniţiativa legislativă de combatere a ambroziei a fost înregistrată la Senat în luna aprilie şi a fost semnată de mai mulţi parlamentari de la PNL, PMP şi UDMR. Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz, urmând ca forul decizional să fie Camera Deputaţilor. Printre cei care susțin acest proiect se numără deputatul de Constanța Mircea Banias. „Această plantă este foarte dăunătoare și poate provoca reacții alergice și afecțiuni respiratorii. În județul Constanța, ambrozia se găsește din belșug, chiar și în municipiul Constanța, în special pe valea portului“, a spus Banias.

CE SPUN SPECIALIȘTII

Medicii spun că numărul celor alergici la ambrozie şi alte plante similare creşte anual în toată Europa. „Cam 70 de milioane de europeni au la momentul actual simptome de rinită alergică și cam un sfert din ei au sensibilizare la una dintre buruieni. Lunile august și septembrie sunt cele mai severe. Simptomele de alergie la iarba pârloagelor - rinită alergică, conjunctivită sau astm. Există mai multe tratamente medicamentoase, fie sub formă de pastile sau spray-uri nazale care controlează simptomele”, susține Florin Popescu, șef alergologie la Spitalul Malaxa. Un pacient bucureștean spune că se luptă cu alergia de cinci ani. „O stare generală proastă, dureri de cap, mâncărimi de ochi, respiraţie grea. Cam trei luni durează. În primii doi, trei ani am asimiliat această alergie cu răceala. Abia în al treilea an am sesizat că problema e sezonieră, răceam în august și îmi trecea abia prin noiembrie. Sunt niște pastile care atenuează efectele, dar starea de boală este continuă“, spune bucureșteanul.

CARE SUNT CELE MAI DES ÎNTÂLNITE ALERGII?

Pentru că tot este toamnă, mulți dintre cetățeni pot dezvolta simptome alergice. Medicul alergolog Adriana Nicolae a explicat pentru CSID câteva dintre cauzele majore care ar putea fi implicate în producerea alergiilor de toamnă. Iată care sunt: 1. Polenul buruienilor, în special cel de ambrozie, sau iarba pârloagelor şi cea de pelinariţă, pelinul negru sau Artemisia vulgaris. 2. Sporii de mucegai, care se găsesc adesea pe frunzele umede din parcuri şi grădini şi aparţin speciilor Alternaria alternata şi Cladosporium herbarum. 3. Acarienii sau acele vieţuitoare microscopice care se găsesc în praful de casă. 4. Veninul viespilor care devin tot mai prezente acolo unde apar fructele dulci, ca strugurii, prunele, merele sau perele.