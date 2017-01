Parlamentarii muncesc o zi și sunt liberi două

Parlamentarii români nu se mai satură de privilegii. După ce că beneficiază de venituri substanțiale, deputații și senatorii au și numeroase zile libere. Din cele 366 de zile cât are acest an, aleșii vor absenta din Parlament aproximativ 250 de zile. Din acestea, 90 de zile reprezintă vacanțele parlamentare de iarnă și de vară (două luni vara și o lună iarna), 12 zile sunt numai sărbători legale, 60 - campanie electorală (alegeri locale și parlamentare), iar alte 60 reprezintă zilele de joi și vineri, când aleșii sunt, teoretic, în teritoriu, dar practic stau acasă. Se adaugă sărbătorile legale și weekend-urile.

Aleşii o ţin dintr-o vacanţă în alta. Parlamentul a intrat în pauză până în 6 iunie, adică până după alegerile locale. Oficial, deputații și senatorii spun că se duc în campanie electorală și că nu este deloc o vacanță. În plus, parlamentarii au afirmat că nu vor absenta în totalitate de la muncă, ci se vor mai întoarce pentru a vota legile care nu suportă amânare și dacă va fi cazul unui vot în plen pentru o moțiune simplă. Neoficial, știm cu toții că, odată plecați, cei mai mulți senatori și deputați vor uita de Parlament. Între timp, legi extrem de importante rămân uitate în sertare. Printre restanțe se numără proiectul de lege privind combaterea risipei alimentare, proiectul privind comercializarea produselor româneşti și mai multe acte normative privind reglementarea pensiilor.

CÂTE ZILE LIBERE AU ALEȘII

Parlamentarii ar urma să se întoarcă la Parlament în 6 iunie. Nu pentru mult timp însă, pentru că vor intra din nou în libere la 1 iulie, când va începe vacanța cea mare. De data aceasta, aleșii vor avea liber timp de două luni. Interesant este că, potrivit calculelor, dintre toate categoriile socio-profesionale, deputații și senatorii beneficiază de cele mai multe zile libere într-un an. Dacă luăm în calcul 2016, un român obișnuit beneficiază de aproximativ 130 de zile libere: 104 zile reprezintă sâmbete și duminici, 25 de zile de concediu de odihnă (în medie), iar 7 (din 12) zile sunt sărbători legale, care sunt în cursul săptămânii. În schimb, de partea cealaltă, aleșii vor absenta de la Parlament în 2016 aproximativ 250 de zile. Din acestea, 90 de zile reprezintă vacanțele parlamentare de iarnă și de vară (două luni vara și o lună iarna), 60 - campanie electorală (alegeri locale și parlamentare), iar alte 60 reprezintă zilele de joi și vineri din "săptămânile lucrătoare", când aleșii pleacă din București pentru muncă în teritoriu, dar practic stau acasă. În plus, se adaugă sărbătorile legale și weekend-urile. Cu alte cuvinte, deputații și senatorii vor fi la Parlament puțin peste 100 de zile din 366 cât are 2016. Potrivit unui parlamentar care a refuzat să-și decline identitatea, nu toți aleșii beneficiază de atâtea zile libere. „De multe ori, când ședințele de plen sunt suspendate, lucrăm în comisii. Din păcate, nu toți colegii își fac treaba așa cum se cuvine și trag chiulul. De aceea, nu avem o imagine prea bună”, a declarat parlamentarul.

CE VENITURI AU PARLAMENTARII

Cu toate că lucrează cel mai puțin dintre români, deputații și senatorii beneficiază de venituri uriașe și privilegii la care un simplu cetățean nici nu îndrăznește să viseze. Concret, un parlamentar beneficiază, lunar, de indemnizaţie - 5.300 de lei, sumă forfetară - 9.000 de lei, diurnă - 100 de lei/zi, cazare - 4.600 de lei, transport gratuit nelimitat de la domiciliu până la Palatul Parlamentului, comunicaţii - nelimitat/decontate și indemnizaţie de şedinţă. În plus, recent, aleșii și-au mai acordat și pensii speciale, care pot ajunge la câteva mii de lei. Cu toate acestea, sunt unii dintre aleși care spun că sunt nemulțumiți de venituri. Printre aceștia se numără și senatorul Cristiana Anghel, cunoscută drept „învățătoarea grevistă”, care a declarat, în urmă cu câteva luni, că este deranjată de faptul că are o indemnizație de parlamentar mult prea mică pentru nevoile ei.