Parlamentarii nu ar trebui să chiulească pe 13 septembrie

Senatorul PNL de Timiş Nicolae Robu a declarat, vineri, că a propus Senatului ca ziua de deschidere a noului an şcolar să fie “o zi de lucru normală în Parlament, şi nu una de vizite ale politicienilor în şcoli”, însă propunerea sa o fost respinsă de către Biroul Permanent al acestei camere. Robu a declarat că el nu va participa la nicio deschidere de an şcolar şi a cerut acest lucru şi celorlalţi membri ai PNL Timiş. “Am asistat, de când PDL a ajuns la putere, la o politizare a învăţământului care a întrecut toate performanţele PSD. PNL crede că şcoala trebuie lăsată în pace, să funcţioneze după regulile ei, să se preocupe să facă o educaţie cât mai sănătoasă a copiilor şi, prin urmare, nu vom participa la festivităţile cu ocazia deschiderii noului an şcolar”, a spus el. Robu este de părere că a venit momentul ca implicarea politicului în şcoli să înceteze. Marţi, după şedinţa Biroului Permanent al Senatului, chestorul Ioan Chelaru a anunţat că această Cameră nu va lucra pe 13 septembrie, ziua de deschidere a anului şcolar, senatorii urmând să desfăşoare activitate în teritoriu.