Parlamentarii nu exclud constituirea unei comisii Udrea

Deputatul PNL Bogdan Olteanu, membru al Comisiei de anchetă în cazul Monica Iacob Ridzi, a declarat luni că, din punctul său de vedere, ar fi oportună înfiinţarea unui astfel de for şi pentru ministrul Turismului, Elena Udrea. Viceliderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, George Scutaru, i-a împărtăşit, ieri, acelaşi punct de vedere: “Ar fi oportun să se discute în cadrul unei Comisii acele chestiuni asupra cărora planează semne de întrebare. Şedinţa grupului PNL de luni ar fi o ocazie bună pentru a se discuta acest subiect”. Potrivit acestuia, situaţia de la Turism atrage atenţia prin faptul că ministerului i s-a alocat un buget “serios”, care nu a fost afectat de rectificare, în timp ce singura realizare în domeniu a fost “participarea d-nei Udrea la diverse evenimente mai mult sau mai puţin mondene, fără efect practic”. De cealaltă parte, viceliderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Radu Moldovan, a arătat că nu s-a discutat despre o Comisie Udrea între colegii săi însă, în măsura în care informaţiile despre cheltuirea banului public în cazul ministrului Turismului ridică tot mai multe semne de întrebare, trebuie un tratament egal ca şi pentru cazurile Ridzi şi Nemirschi: “Nu putem face tratament special pentru d-na Udrea doar pentru că este favorita preşedintelui”. Moldovan a spus că el n-ar avea nicio problemă să voteze o comisie de anchetă “cu condiţia să existe argumente şi să nu transformăm Parlamentul în Parchet”. La rîndul său, deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat că, atîta timp cît colegii de la PNL consideră că motivele pentru constituirea unei comisii Udrea sînt identice, el este dispus să sprijine demersul. În opinia viceliderului grupului UDMR de la Camera Deputaţilor, Mate Andras, o Comisie Udrea nu poate fi oricum constituită în acest moment, cînd a fost convocată o sesiune extraordinară cu o ordine de zi deja stabilită şi “nu avem nici date suficiente, nici oficiale, ca să putem decide”. Potrivit articolului 75 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la cererea a minimum 50 de deputaţi din cel puţin două grupuri parlamentare Camera Deputaţilor va putea hotărî înfiinţarea unei comisii de anchetă. Camera Deputaţilor se întruneşte luni, 27 iulie, în sesiune extraordinară, în două şedinţe consecutive, pentru a analiza Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii întocmit în urma anchetei privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. şi Raportul Comisiei de anchetă privind verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub semnătura ministrului Monica Iacob-Ridzi pentru organizarea “Zilei Tineretului”. Ministerul condus de Elena Udrea a alocat 924.370 euro, fără TVA, pentru promovarea, în perioada 1 august-25 decembrie, a campaniei “Turist în România” pe trei posturi de televiziune, potrivit unui anunţ al Ministerului Turismului publicat pe sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP). Astfel, 45% din buget va fi alocat pentru prima televiziune generalistă, 35% pentru prima televiziune de ştiri şi 20% pentru cea de-a doua televiziune de ştiri, selectate după audienţă.