Parlamentarii PDL de la Constanţa contestă deciziile de desfiinţare a unor spitale

Parlamentarii democrat liberali de la Constanţa consideră inoportune deciziile de desfiinţare a unor unităţi sanitare de la nivel judeţean. ”Am avut o discuţie cu ministrul Sănătăţii în care am solicitat să reanalizeze problema desfiinţării Sanatoriului Balnear Mangalia prin comasarea cu Sanatoriul Balnear Techirghiol. Este o unitate sanitară unică, care nu trebuie desfiinţată, ci mai degrabă trebuie gândită o formulă prin care să rămână”, a declarat sentaorul Mircea Banias. La rândul său, deputatul Constantin Chirilă a declarat că a solicitat reanalizarea desfiinţării spitalului de la Cernavodă. ”Cred că transformarea în azil de bătrâni nu este oportună, mai ales că Cernavodă este un oraş aparte, având în vedere prezenţa Centralei Nucleare. Am cerul reanalizarea problemei, şi cred că cea mai bună soluţie este transformarea în secţie exterioară a Spitalului Judeţean. De asemenea am discutat cu Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, despre desfiinţarea judecătoriei şi parchetului de la Hârşova. A fost, cred eu, o decizie pripită care trebuie mult mai serios analizată”, a declarat Constantin Chirilă. Cu alte cuvinte, parlamentarii democrat liberali consideră că deciziile ministerelor de reducere a cheltuielilor au fost luate superficial. Senatorul PSD Nicolae Moga a intervenit şi el la ministrul Justiţiei tot pentru problema desfiinţării judecătoriei Hârşova. Afirmaţiile parlamentarilor PDL de Constanţa nu fac decât să confirme încă odată că la nivel central se iau decizii care afectează autorităţile locale, fără o consultare prealabilă a celor care au de suferit. În altă ordine de idei, preşedintele interimar al PDL Constanţa, Mircea Banias, a anunţat că Biroul Permanent Naţional a decis ca alegerile pentru organizaţia judeţeană să aibă loc pe 12 martie. ”Până pe 5 martie se pot depune candidaturile pentru funcţiile de prim vicepreşedinţi, vicepreşedinţi şi secretari. Candidaturile pentru funcţia de preşedinte se depun la BPN, unde vor fi validate”, a declarat Banias. El a precizat că până duminică la sediul PDL se înregistraseră doar candidaturile lui Constantin Chirilă şi Adrian Manole pentru funcţia de prim vicepreşedinte, senatorul PDL înregistrându-şi deja la BPN candidatura pentru funcţia de preşedinte. La alegerile din 12 martie, membrii PDL Constanţa aşteaptă mai multe personalităţi din conducerea centrală a partidului.