Parlamentarii PSD de Constanţa critică derapajele Guvernului

Senatorul Alexandru Mazăre şi deputatul Eduard Martin, ambii parlamentari PSD de Constanţa consideră că miniştrii Guvernului Emil Boc, indiferent de la ce partid provin, tratează cu superficialitate proiectele de lege promovate de parlamentari. „În plenul Senatului, toţi cei care au luat cuvîntul, de la toate partidele au certat Guvernul pentru maniera în care înţelege să-i trateze pe parlamentari în România. Eu îmi exprim dezaprobarea faţă de atitudinea Guvernului. Sînt proiecte de lege foarte valoroase pe care le fac parlamentarii pe diferite problematici, care sînt tratate foarte superficial şi primesc avizul negativ de la Guvern“, a declarat senatorul Alexandru Mazăre. El a exemplificat chiar cu proiectul pe care l-a iniţiat alături de deputatul Eduard Martin, privind modificarea legii creşelor, nr. 263/2007. „Nu mă aşteptam să reuşim aprobarea proiectului aşa de uşor, avînd în vedere că aveam un punct de vedere negativ al Guvernului. În motivarea respingerii acestui proiect de lege au precizat că pregătesc şi ei un astfel de proiect mult mai amplu şi mai cuprinzător, şi care de fapt cuprinde exact ceea ce am spus noi în proiectul nostru“, a precizat Mazăre. Un alt proiect al celor doi parlamentari constănţeni, care s-a lovit de indiferenţa Guvernului este cel referitor la vînzarea locuinţelor ANL. „Aceleaşi probleme le avem şi într-un alt proiect de lege, cel privind vînzarea locuinţelor ANL. Şi acolo am primit aviz negativ din partea Guvernului, deşi toţi cei cu care am stat de vorbă au înţeles punctul de vedere pe care noi l-am exprimat, comisia economică a Senatului dînd aviz favorabil acestui proiect de lege. În proiectul de lege cu ANL-ul mai sînt unele nuanţe care pot fi corectate, pentru a păstra un anumit echilibru. Chiar şi cu aceste lucruri care pot fi corectate în derularea procedurii parlamentare, un astfel de proiect nu merită un aviz negativ din partea Guvernului“, a mai afirmat senatorul constănţean. Deputatul PSD Eduard Martin consideră că Guvernul ar trebui să fie mult mai atent asupra modului cum tratează parlamentarii. „Şi eu am observat atitudinea arogantă şi ignorantă a Guvernului şi trebuie să luăm cîteva măsuri. Parlamentul este cel care are instrumentele de control asupra Guvernului, pentru că noi sîntem cei care legiferăm , iar guvernul există în baza votului nostru“, a declarat Eduard Martin.

Guvernul Boc face exces de ordonanţe

Senatorul constănţean a criticat maniera în care Guvernul condus de Emil Boc a înţeles să conducă România. „Guvernul face exces de ordonanţe, fapt care, pe noi, parlamentarii, ne deranjează. Nu este cea mai fericită modalitate de a trata un Parlament. Ei vin cu ordonanţe care îşi fac efectul şi după 6 luni ne batem şi noi capul să vedem ce au dorit să spună prin acea ordonanţă. Şi, dacă îmi aduc aminte, la instalare, şi Boc şi ceilalţi membrii ai Guvernului au declarat că Ordonanţele de Urgenţă sînt o practică pe care vor să o elimine, pentru a face o relaţie cît mai transparentă cu Parlamentul. Pînă acum, au dat mai multe ordonanţe decît Guvernul Tăriceanu“, a afirmat Mazăre.

Legea plajelor, amînată

Cei doi parlamentari constănţeni reuşiseră în legislatura trecută să treacă de votul celor două camere un alt proiect de lege important pentru judeţul Constanţa. Este vorba despre trecerea plajelor către administraţiile publice locale. Chiar dacă senatorii şi deputaţii şi-au dat votul pentru acest proiect de lege, acesta a fost reîntors la comisii de preşedintele Traian Băsescu. Alexandru Mazăre spune că legea plajelor va mai fi analizată, pentru că nu doreşte să primească un vot negativ. „Am luat aviz negativ de la Guvern. Am ratat un moment unic în 2008, cînd Băsescu a retrimis Legea la comisii. Nu am reuşit să ajungem la un numitor comun cu colegii noştri de la PD-L privind necesitatea ca plajele să treacă în administrarea autorităţilor locale. Am preferat să încercăm să mai negociem şi să purtăm mai multe discuţii, decît să primim vot negativ din partea senatorilor. Mai lucrăm puţin la actul normativ în speranţa că pînă la toamnă reuşim să găsim o formulă care să mulţumească pe toată lumea. Este un proiect de lege complicat care necesită o abordare mult mai aplicată“, a precizat Alexandru Mazăre.