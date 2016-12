Parlamentarii PSD îşi donează indemnizaţiile

Purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că nu ştie cât va mai dura protestul USL şi şi-a exprimat regretul că ideea a venit aşa de târziu. „Nu ştiu cât va mai dura, dar, în orice caz, cred că trebuia s-o facem de mai mult timp. Dacă ne-ar fi venit această idee cu protestul parlamentar de acum doi ani să zicem, am fi evitat multe angajări de răspundere ale actualei Puteri”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu. Totodată, aceasta a reamintit că aleşii PSD îşi vor dona indemnizaţiile primite în perioada protestului. Referitor la acest lucru, deputatul PSD Robert Negoiţă a declarat, ieri, că şi-a donat salariul pe un an, menţionând că face public acest gest „pentru a stopa intoxicarea actualei Puteri din jurul grevei parlamentare a USL”. Astfel, social democratul a donat 50.000 de lei, suma reprezentând salariul încasat de la Parlamentul României într-un an, Asociaţiei pentru Dezvoltarea şi Calitatea Vieţii. Potrivit vicepreşedintelui PSD, încercarea Puterii de a transforma protestul parlamentar a USL într-un motiv de scandal „începe să se dovedească pe zi ce trece doar o perdea de fum, pe care liderii PDL o construiesc doar din raţiuni electorale, fără nicio legătură cu adevărul”.