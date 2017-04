Parlamentarii se plâng că nu au bani!

Este incredibil până unde poate să meargă tupeul unui parlamentar. După ce și-au tras pensii nesimțite, acum, unii dintre aleșii neamului se plâng că au indemnizațiile prea mici și că trăiesc la limita subzistenței (?!). O astfel de afirmație, pe care cei mai mulți dintre români suntem convinși că ar cataloga-o cel puțin obraznică, a aparținut deputatului ALDE Remus Borza. Potrivit Antena 3, care citează libertatea.ro, Borza s-a plâns, în plenul Camerei Deputaților, de venitul pe care îl câștigă în calitate de parlamentar. „Avem o leafă mizeră, nu ne asigură traiul de zi cu zi. Nimeni nu poate trăi cu 1.000 de euro (un parlamentar primește lunar aproximativ 5.000 de lei, n.r.)”, a spus deputatul. El consideră că statul român nu are niciun interes ca parlamentarii să trăiască dintr-o „leafă mizeră”. „În urmă cu o lună, am decis să vând părțile sociale și să mă retrag din firma de reorganizare judiciară, care a virat peste trei milioane de euro statului și are peste 2.600 de salariați. Din cauza acestei interpretări restrictive, după 20 de ani de activitate prodigioasă, a trebui să renunț la o companie de care m-am atașat. De ce trebuie să fiu silit să câștig de 200 de ori mai puțin decât în decembrie? Dacă făceam trafic de influență, da, să vină DNA să mă ia. Dar dreptul la muncă este constituțional”, a spus deputatul. Potrivit lui Borza, se dorește ținerea într-o „formă de iobăgie a parlamentarului și astfel îl vulnerabilizăm la corupție”.

Trecând peste faptul că declarațiile lui Remus Borza sunt halucinante sau poate chiar nesimțite, parlamentarul recunoaște în acest fel că mulți dintre compatrioții lui câștigă, lunar, de trei ori mai puțin decât limita subzistenței de 1.000 de euro. Îi reamintim deputatului că peste un milion de români câștigă, lunar, puțin peste 1.000 de lei. Dacă deputatul Remus Borza spune că nimeni nu poate trăi cu 1.000 de euro, atunci cei un milion de români cu salariu minim pe economie cum supraviețuiesc?