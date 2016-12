Parlamentarii vor fi cazaţi la hotel şi la vară

Preşedintele Camerei, Valeriu Zgonea, a fost întrebat, ieri, dacă parlamentarii vor rămâne cazaţi la hotel şi în timpul verii, Camera fiind obligată să le plătească cazarea, după amânarea votului asupra Statutului parlamentarilor. „Asta-i legea! Unde-i lege, nu-i tocmeală!“, a fost răspunsul lui Zgonea. El a spus, totodată, că a apelat la buna credinţă a parlamentarilor şi că o parte au renunţat la camerele de la hotel, dar majoritatea şi le-au menţinut. „Şi aşa sunt într-o situaţie delicată - de şapte luni am încălcat legea pentru că nu am putut să dau tuturor parlamentarilor ce e scris în Statut, care e lege organică, şi trebuia să dau fiecărui deputat o maşină - nu mai vorbesc că trebuia să le asigur cazare la hotel - şi avem deja 98 de parlamentari care nu au maşini pentru că nu am avut bani să le cumpărăm. Abia am pus nişte bani deoparte să le cumpărăm pe cele care au 12 ani şi ne costă mai mult să le întreţinem pe an decât maşina în sine“, a spus Zgonea.