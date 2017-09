Parlamentarii vor să afle cine sunt acoperiții din presă

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir va fi audiat marţi, la ora 16.30, de Comisia de control al SRI din Parlament, a declarat luni preşedintele comisiei, Claudiu Manda. Audierea vine ca urmare a dezvăluirilor făcute de Dragomir în spaţiul public și care se referă la acoperiții din presă. Manda a afirmat că întâlnirea de marţi este o ”primă etapă”, Comisia de control al SRI având ”disponibilitatea” de a tranşa toate declaraţiile făcute de Dragomir sau de a analiza inclusiv probe. „Am văzut o serie de declaraţii făcute de domnia sa (Daniel Dragomir, n.r.) în mass-media. Va rămâne ca fostul colonel al SRI să ne spună, cu nume şi prenume, lucruri pe care consideră că le poate spune sau lucruri pe care să sperăm că doreşte să le spună comisiei”, a mai spus Manda.

UN FOST COLONEL SRI FACE PUBLICE NUMELE JURNALIȘTILOR CARE FRECVENTAU BIROUL LUI FLORIAN COLDEA

Amintim că fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat că are informaţii legate de acoperiţii din Justiţie, presă şi politică, dar şi despre cum s-au făcut abuzuri în numele unor şefi de instituţii. Dragomir susține că i-a văzut în biroul lui Coldea pe jurnaliștii Dan Turturică, Dan Tapalagă și Sorina Matei. „În perioada 2012, a fost un an de fierbere, eu am văzut personal intrând și ieșind mai mulți oameni din media în biroul lui Coldea (fostul prim-adjunct al SRI). Aș începe cu Dan Turturică, știu și cum, și pe ce filieră a ajuns la Coldea. Al doilea om este Dan Tapalagă și a treia persoană este Sorina Matei, la ea aș face o mică mențiune. S-a discutat în interiorul SRI despre ea, despre faptul că este indepedentă, că nu execută anumite comandamente”, a declarat Dragomir, la Antena 3. El susține că acești jurnaliști făceau parte din așa-numitul ”culoar media”. ”În momentul în care un om ajungea la DNA, imediat în media el era prezentat ca un dușman al poporului, imediat începeau să curgă informații, să iasă stenograme și așa mai departe. Acești oameni primeau rechizitorii pe mail, primeau stenograme pe mail și nimeni nu a verificat aceste lucruri”, a mai precizat Dragomir. Acesta a solicitat de mai multe ori să fie chemat în faţa unei comisii parlamentare.