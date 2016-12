Parlamentarii și-au asigurat pensii speciale

07:48:17 / 17 Iunie 2015

Comentarii

Principiul contributivitati pentru pensi se aplica numai la amarati care a lucrat in administratie finante case de pensii,care dupa o munca de 40 de ani au opensie de1000-1400 lei mult mai mult are un subofiter din structurile militare sau un grefier cu studii medii.Daca asa se procedeaza intr-un stat de drept,eu unul ma dezic de acest statPoate va veni un guvern care sa inlature aceste nedreptati crase care imparte pensionari in 2 clase saraci si bogati Unrol deosebit in aceasta lupta ar avea si asciatiile de pensionari care se complica in aceasta situatie pentru ca la conducerea lor sunt oumeni cu pensi mari care se aleg pe furis intr ei mai iau si indemnizatie de la asciatie si nu au nici un interes sa organizeze proteste impotriva guvernului.Vrem sa stim cand afost ultima alegere la Constanta si cand vor fi urmatoarele alegeri la asociatia de pensionari, cine conduce aceasta asociatie indemnizatiile care se dau si statutul asociatiei,deasemeni si la CAR ul pensionarilor vrem sa stim aceleasi lucruri Rugam presa sa faca reportaje pe aceasta tema si sa ia relati de la pensionari pe care ii gasesc la cluburile pensionarilor