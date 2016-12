Parlamentul cere demisia președintelui!

19:29:08 / 24 Iunie 2014

NE-AM SATURA DE SPECTACOLELE PESEDISTILOR , IN CLUSI A MAFIOTULUI DE MAZARE , CARE FACE PARTE DIN MAFIA PESEDISTA, HUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

MARLAN ESTI TU MAI DUDULE , CA ESTI RAU DE TOT DUS CU CAPUL , PAI NU VEZI CA BASESCU A FACUT ACESTE INSITUTII ALE STATULUI SA FUNCTIONEZE , DNA , SRI SI CATE OR MAI FI, DECI SA FUNCTIONEZE INDEPENDENT , FARA AMESTECUL POLITICIENILOR , DACA VINE PONTA PRESEDINTE , ACESTE INSTITUTII DISPAR , SAU CINE NU ZICE CA ACESTI TRADATORI DE TARA SI NEAM SINT EXCLUSI DIN INSTITUTII , DECI UN COMUNISM TOTALITAR , DE O SA AJUNGEM MAI RAU CA PE VREMEA LUI CEAUSESCU , O TARA INCHISA , CA O INCHISOARE , ASTA VREI ? AM TRAIT ACELE VREMURI , SUB OBLADUIREA LUI DAN VOICULESCU SECURISTUL SI A LUI ILIE SARBU SOCRUL LUI PONTA , TOT SECURIST ,CARE FACEAU PARTE DIN MAREA ADUNARE NATIONALA COMUNISTA A LUI CEAUSESCU , ERA O TARA INCHISA , CA O INCHISOARE , CINE INCERCA SA FUGA DIN TARA , DIN CAUZA OPRIMARILOR ACESTOR SECURISTI , ERAU BATUTI SI OMOTATI FARA MILA SI PUSCARIE ANI GREI , DACA SCAPAU CU VIATA , DECI ASTIA SANT SECURISTII SI CRIMINALII ACESTUI POPOR , DACA POPORUL LA DAT JOS PE CEAUSESCU , SECURISTII ASTIA L-AU IMPUSCAT , CREZAND CA ISI STERG URMELE CA AU FOST SECURISTI SI AU OMORAT ATATIA OAMENI , CARE MUNCEAU CINSTIT , DAR NU ERAU IN ASENTIMENTUL DE HOTIE AL ACESTOR SECURISTI , CA SI ATUNCI FURAU ACESTI SECURISTI , DAR NU PUTEAU SA-SI ARATE HOTIILE SI CE FURAU DE FRICA LUI CEAUSESCU , ASA CA , BASESCU ESTE UN EROU NATIONAL FATA DE ACESTI SECURISTI BATRANI , DAN VOICULESCU , ILIE SARBU , ION ILIESCU SI TINERII CARE AU URMAT SI S-AU FORMAT LA SCOLILE PARTIDULUI COMUNIST AL ACESTOR SECURISTI BATRANI , CA PONTA , DRAGNEA ,CRIN ANTONESCU SI TOTI CEI DIN GENERATIA TANARA , CARE AU ACAPARAT TARA ASTA , EXACT CA O CARACATITA , GANDESTE ANAINTE DE A SPUNE PROSTII , LA CARACATITA ANTAI SE TAIE TENTACOLELE SI APOI I SE BAGA UN PIRON IN OCHI , TOT ASA SI CU CARACATITA PESEDISTA ANTAI NU-I MAI VOTAM , SI ASTFEL CAD IN DIZGRATIA ACESTUI POPOR CHINUIT SI JEFUIT ,DE 25 DE ANI , DUPA REVOLUTIE, JOS CU CARACATITA SECURISTA COMUNISTA CRIMINALA , JOS CU EI.