Parlamentul dă undă verde pentru redefinirea căsătoriei în Constituție

18:43:56 / 11 Mai 2017

CASATORIA , O INSTITUTIE PE CALE DE DISPARITIE

Modificarea Constitutiei nu va schimba cu nimic situatia reala si nici nu va rezolva problema aflata in disputa . Cu sau fara noua definitie , problemele reale privind casatoria raman in continuare . Casatoria , familia , n-ar trebui sa ajunga o tema de dezbatere publica sau de natura constitutionala , ele fiind rezultatul firesc al educatiei , gradului de cultura si civilizatie , a sentimentelor si mijloacelor de trai , a credintei si moralei . Nicio constitutie din lume nu poate opri procesul de descompunere morala si civica sustinut de o societate in care se pune accent pe bunurile material in detrimentul celor spirituale . Referirea la crestinism este formala . Crestinismul " modern " n-a reusit sa opreasca atitudinea ostila sau indiferenta fata de credinta , fata de religie , de crestinism . Cine a vizitat tarile Europei Occidentale , a putut vedea cimitire fara cruci , biserici si catredrale aproape goale , sau vizitate de turisti care nici nu se mai descopera cel putin . Nu trebuie sa ignoram ce a scris unul din marii nostri scriitori , citez : " Popoarele crestine nu sunt crestine . Patriarhii lor nu sunt crestini . Lumea crestina este o notiune istorica , nu morala .S-a umplut pamantul de catedrale , dar lumea nu s-a crestinat . Sunt peste doua mii de ani de la Crist si crestinul este mincinos , lacom , hraparet si bestial . Evanghelia nu i-a sliujit la nimic ". Si daca adaugam lipsa de educatie cetateneasca , atitudinea de-a dreptul barbara in familie , saracia generalizata , divorturile , si alte aspecte si manifestari pe care nu le mai amintim, la care trebuie sa adaugam nepasarea statului , a partidelor care , prin politica lor oblige familiile sa se dezbine prin plecare unuia sau altuia dintre parinti la munca in strainatate ,ne intrebam la ce ne foloseste dezbaterea privind definirea casatoriei . In majoritatea tarilor occidentale , concubinajul intrece ca numar casatoriile traditionale . Nu va trece mult si pana si cei mai incapatanati oameni vor intelege de ce civilizatia de tip occidental nu are viitor , atata timp cat a atentat cu buna stiinta la traditie , credinta si familie , punand in locul lui Dumnezxeu banul si libertinajul . Ce viitor are familia in conditiile in care razboaiele distrug nu numai familii ci si popoare intregi ? Mai grav este faptul ca o asemenera tema este un prilej ideal pentru ca politicianistii sa ne abata atentia de la problemele de baza care ne pun in pericol viata , familia care inca mai rezista si societatea in ansamblul ei . Si in aceasta problema , cei care au provocat situatia de astazi , vor sa pozeze in salvatorii nostri