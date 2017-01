Parlamentul grec a adoptat bugetul de austeritate pe 2011

Parlamentarii greci au adoptat, în noaptea de miercuri spre joi, bugetul pe 2011, care impune o nouă serie de reduceri de cheltuieli şi creşteri de taxe impuse de UE şi FMI, în schimbul pachetului de salvare de 110 miliarde de euro. După cinci zile de dezbateri, proiectul de buget a fost votat de cei 156 de parlamentari ai Partidului Socialist, PASOK, la putere, în timp ce deputaţii partidelor de drepta, Noua Democraţie (ND), comunist (KKE), al stângii radicale (Syriza), al extremei drepte (LAOS), au votat împotrivă, adunând 142 de voturi. Doi deputaţi au fost absenţi. Votul are loc în contextul în care Grecia, în gravă criză bugetară de un an, a adoptat, în primăvară, un plan de redresare a economiei, impus de UE şi FMI în schimbul unui credit de 110 miliarde de euro, pe trei ani. În virtutea acestui plan, Guvernul socialist a fost constrâns să adopte măsuri de austeritate draconice pentru reducerea cu şase puncte a enormului deficit public, care a atins în 2009 15,4% din PIB.

Premierul grec, Giorgios Papandreou, a subliniat în faţa deputaţilor că este hotărât să facă toate schimbările necesare pentru a scoate ţara din criză. ”În ciuda dificultăţilor, sunt optimist, Grecia nu va da faliment”, a subliniat Papandreou în alocuţiunea sa difuzată în direct de postul de televiziune publică al Parlamentului. El a reamintit că “fără ajutorul mecanismului european, ţara s-ar fi prăbuşit”. În ciuda puternicei opoziţii sociale, austeritatea bugetară va continua în 2011, cu obiectivul de reducere a deficitului public la 7,4% din PIB, conform bugetului adoptat. Veniturile publice trebuie să depăşească şase miliarde de euro, fiind prevăzute şi noi creşteri de TVA la unele produse şi servicii.