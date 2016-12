Parlamentul întreabă CCR când poate depune jurământul Iohannis

Birourile Permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au decis astăzi să solicite Curții Constituționale un punct de vedere cu privire la momentul la care președintele ales, Klaus Iohannis, poate depune jurământul în plenul Parlamentului, pentru a-și începe mandatul. Decizia Birourilor Permanente a fost anunțată de vicepreședintele Senatului, Cristian Dumitrescu. ”Depunerea jurământului ar trebui făcută în data de 21 (decembrie, n.r.). Data de 21 e o dată de duminică, când Parlamentul nu funcționează. Nu funcționează că nu are ședință și nu este în activitate – funcționează tot timpul. În sensul acesta am solicitat către Curtea Constituțională să ne spună foarte clar dacă suntem ținuți de această dată, de 21, să facem, atunci convocăm o ședință comună solemnă a Parlamentului pentru a depune jurământul domnul președinte ales Iohannis, sau putem să o facem mai devreme. Dar este foarte clar că ora 12.00, în ziua de 21, nu poate să treacă fără să avem un președinte care a depus jurământul pentru continuitatea funcției de președinte și a mandatului”, a explicat Dumitrescu. De asemenea, el a precizat că membri ai Birourilor Permanente reunite au opiniat că ședința în care Iohannis să depună jurământul ar putea să fie vineri sau joi. ”Întrebarea este cum este constituțional. Pentru că pe de o parte avem președintele în exercițiu, care își duce la sfârșit mandatul până la depunerea jurământului de către noul președinte, și atunci nu poți să scurtezi mandatul nici măcar cu o zi, părerea mea. Dar acum părerea mea contează mai puțin, este vorba de părerea Curții Constituționale”, a spus vicepreședintele Senatului. El a fost întrebat în baza cărui articol de lege a solicitat Curții Constituționale punct de vedere: ”În baza bunelor relații pe care le avem cu Curtea Constituțională. Nu uitați că și Parlamentul are obligații din punct de vedere al asigurării constituționalității, prin comisiile juridice și prin însăși plenul său. Constituționalitatea legilor în primul rând este controlată de Parlament, organul care pe bază de sesizare poate să controleze…”, a răspuns Cristian Dumitrescu.