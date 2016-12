Parlamentul iranian vrea taxarea fundaţiilor religioase şi a armatei

Parlamentul iranian a adoptat un proiect de lege vizând taxarea veniturilor principalelor fundaţii religioase şi societăţi legate de forţele armate, o premieră în Republica Islamică, potrivit presei, citate de AFP. Banii strânşi de la aceste fundaţii şi instituţii economice ale forţelor armate, care controlează sectoare întregi ale economiei iraniene, vor fi folosiţi pentru finanţarea construcţiei unor şcoli în zonele defavorizate din ţară, a precizat un parlamentar citat de presă. Guvernul iranian vrea să reducă partea de venituri din petrol şi să o crească pe cea din impozite şi taxe în proiectul de buget pentru următorul an iranian (martie 2015-martie 2016), pe care preşedintele Hassan Rohani urmează să îl prezinte duminică în Parlament. Potrivit presei, textul vizează în special fundaţiile Astan Qods Razavi şi Executarea ordinelor imamului Khomeiny (Eiko). Prima administrează mausoleul imamului Reza, al optulea imam şiit, în oraşul sfânt Mashhad (nord-est), unde milioane de credincioşi merg în fiecare an în pelerinaj. Potrivit Statelor Unite, Eiko, ce este controlată de Ghidul suprem iranian, regrupează aproape 40 de companii şi gestionează "miliarde de dolari din investiţii". Taxele prelevate ar putea reprezenta zece mii de miliarde de riali (peste 377 de milioane de dolari) pe an, a estimat Mousalreza Servati, membru al comisiei parlamentare pentru Buget, citat de cotidianul Shargh. "Având în vedere reducerea veniturilor petroliere ale ţării şi continuarea acestei tendinţe pentru anul viitor, este necesar să se prevadă venituri de substituţie", a explicat un alt deputat, Gholam-Ali Jafarzadeh Imenabadi, amintind că aceste instituţii nu plăteau impozite până în prezent. Dar proiectul de lege are puţine şanse să intre în vigoare, potrivit un al treilea deputat, Mohammad Reza Pourebrahimi, citat de site-ul de ştiri Tabnak.