Parlamentul, locul de joacă al politicienilor

DECLARAŢII POLITICE Anul 2013 a fost plin de replici acide şi tăioase între politicienii din România. Printre acestea, însă, s-au strecurat şi destule afirmaţii pline de umor. De fapt, am putea spune că Parlamentul României a fost în 2013 locul în care s-au dezbătut şi aprobat legi, dar şi scena unor veritabile spectacole de stand-up comedy. Să începem cu ceva logică parlamentară oferită de senatorul Cristian Dumitrescu: “Domnule senator, nu pot să vă felicit pentru ceea ce aţi făcut, dar trebuie să constat că sunteţi persoana care se încadrează cel mai bine. Aţi vorbit un minut şi 47 de secunde plin de substanţă. Eu n-am fost atent la ce aţi spus, dar aţi spus lucruri foarte interesante”. Continuăm cu câteva remarci cu tentă sexuală ale parlamentarului Valer Marian, deranjat de deplasarea la Hong Kong a magistraţilor Alina Ghica şi Oana Hăineală: „Să se verifice scopul, costul şi modul de decontare a vizitei de zece zile efectuate în Hong Kong de magistratele Alina Ghica şi Oana Hăineală, precum şi motivele pentru care au fost însoţite de doi tineri şi falnici subofiţeri de la SPP, recomandaţi de preşedintele Traian Băsescu. Aş dori să mai clarificaţi, pornind de la destăinuirile unuia dintre subofiţerii de protecţie şi pază, pornind şi de la expresia preferată a celor două magistrate - „4pezi” -, dacă, în timpul vizitei, au adoptat poziţia patrupedă ori dacă s-au delectat de „4 pe zi” în mirificul şi apetisantul orient”. Senatorul PNL Puiu Haşotti nu a putut lăsa necomentată afirmaţia lui Marian Preda, preşedintele Fundaţiei Mişcarea Populară, că Traian Băsescu este „tatăl spiritual” al acestei mişcări: „Bun, bun, tatăl spiritual, dar mama, cine e mama Mişcării Populare? O fi vreun serviciu secret? Şi când m-am gândit, m-a trecut un fior pe şira spinării. Zic: „Dacă o fi şi Andreea Pora?” Vă daţi seama? O combinaţie Traian Băsescu - Andreea Pora. Vă daţi seama ce ar putea ieşi? Că, bineînţeles, Mişcarea Populară trebuie să aibă şi o mamă, că doar Traian Băsescu n-a făcut-o prin autofecundare politică, nu?”. La capitolul figuri de stil avem destui parlamentari ale căror declaraţii sunt probabil şi acum analizate de colegii lor. Florea Voinea: „Traian Băsescu, acest copil teribil şi hiperkinetic al politicii de chei de Dâmboviţa, a reuşit contraperformanţa de a-şi dinamita singura şansă de revenire în viaţa politică într-un partid de opoziţie puternic”. Adrănel Cotescu: „Acea doamnă mândră, legată la ochi cu eşarfă şi având balanţa în mâna stângă şi sabia în mâna dreaptă, devenise mai mult un domn majordom, cu o tavă pentru a servi camarila preşedintelui şi cu un prosop ca să cureţe în urma lui”.

ŞOARECELE ŞI ELEFANTUL Tot de la liberalul Puiu Haşotti aflăm şi o versiune nouă a bancului cu şoricelul şi elefantul. „Domnul senator Mihai-Răzvan Ungureanu, cu calm olimpian şi educaţie de sfinx, stă la pândă. De fapt, aşteaptă un telefon din deal, de la Cotroceni, şi, de câte ori are ocazia, vorbeşte de coagularea dreptei. Eu am o nedumerire. În coagularea asta a dreptei, în planul domnului senator Ungureanu, intră şi PNL? Pentru că, dacă intră, atunci este o problemă. Cu Partidul Forţa Civică şi Partidul Naţional Liberal este ca şi când, într-o piscină, elefantul stă cu un şoricel şi şoricelul îi spune: „Ştii, elefantule, eu am fost cam bolnav, dar uite ce valuri frumoase facem””. Vicepreşedintele Senatului Nicolae Moga a fost unul din mulţii parlamentari care nu au dorit introducerea de noi taxe. „Aflăm că Guvernul pritoceşte o nouă taxă, aceea de „pârloagă”, pregătind-o probabil şi pe cea de „mârţoagă”, după cum va arăta în curând schilodita noastră agricultură. Această măsură din puşculiţa cu nebunii şi alte acte normative ale Executivului vine după celebra Ordonanţă 8/2013, al cărei principal inamic care se cuvine taxat şi spoliat este agricultorul”. Acestea sunt doar câteva dintre declaraţiile politicienilor în anul 2013. Sperăm ca 2014 să fie la fel de bogat în declaraţii, dar mult mai bogat în legi adoptate.