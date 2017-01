Parlamentul României, locul 3 în topul celor mai impresionante 10 clădiri din lume

Parlamentul României figurează pe locul al treilea într-un top al celor mai impresionante zece clădiri din lume publicat de ziarul englez “The Independent”. Inspirat de cartea lui Tom Wilkinson „Bricks & Mortals: Ten Great Buildings and the People They Made”, publicată de Bloomsbury luna trecută, clasamentul a fost realizat pe baza sugestiilor venite de la jurnaliști și membri ai societății civile. Pe primul loc în această listă figurează Pantheonul din Roma, urmat de mănăstirea medievală Rocamadour din sudul Franței. Clădirea Parlamentului României, propunere a jurnalistului Daniel Knowles, este descrisă de acesta drept "hidoasă, dar oarecum impresionantă". Mezquita de Cordoba (construită ca moschee și transformată ulterior în catedrală) se situează pe poziția a patra. Urmează, în ordine, Biblioteca Universității Cambridge, castelul Neuschwanstein din Germania, capela de la King's College din Cambridge, catedrala St. Paul din Londra, complexul de la Taj Mahal și catedrala catolică din Liverpool.