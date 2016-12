Parlamentul spune “Nu” referendumului

Traian Băsescu a început să îşi etaleze tot mai pe faţă veleităţile dictatoriale. Ieri s-a consumat un nou episod din seria “Băsescu face ce îl taie capul”. Ne amintim de declaraţia preşedintelui care spunea că pe 7 decembrie, după terminarea celui de-al doilea scrutin, că va dizolva parlamentul. Ieri, prezent la Biroul Electoral Central unde şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de preşedinte, Traian Băsescu a declarat că avizul negativ dat de Parlament pentru organizarea referendumului lansat de el, nu are nici o valoare. “Categoric va fi referendum cu toată opoziţia majorităţii parlamentare”, a declarat Traian Băsescu. Mai mult, aseară, şeful statului a anunţat că va semna, astăzi, decretul de organizare a referendumului. Parlamentarii au dat, ieri, aviz negativ la scrisoarea preşedintelui Traian Băsescu privind convocarea unui referendum naţional în aceeaşi zi cu alegerile prezidenţiale pe tema Parlamentului unicameral şi reducerea numărului parlamentarilor la maximum trei sute. În favoarea avizului negativ, recomandat de Comisiile juridice, au votat 233 parlamentari, fiind înregistrate 131 voturi \"împotrivă\". Din cîte se observă, la nivel parlamentar există o majoritate covîrşitoare care poate bloca acţiunile dictatoriale ale lui Băsescu, transpuse în viaţa de zi cu zi de umilul preşedintele PD-L, Emil Boc. Declaraţia de ieri a lui Băsescu a dovedit încă odată, dacă mai era nevoie, că Emil Boc a fost marioneta preşedintelui şi că adevăratul premier a fost tot Traian Băsescu, care a eşuat din toate punctele de vedere, aşa cum a eşuat şi în 1998 cu nava pe care făcea manevrele de ieşire din port pentru a-şi prelungi brevetul. Mai mult decît atît, motivele care stau la baza încăpăţînării lui Băsescu de a desemna un premier care să aibă o susţinere parlamentară consistentă sînt to mai uşor de intuit. El a declarat: “Trebuie doar hotărîri de Guvern, Guvernul are dreptul să emită hotărîri de Guvern, aşa că referendumul va avea loc”. Cu alte cuvinte desemnarea lui Lucian Croitoru ca premier este doar de faţadă, Traian Băsescu dorind să menţină în funcţie pînă la alegerile prezidenţiale actualul cabinet condus de Boc. Revenind la votul negativ dat de parlamentari solicitării de referendum a lui Băsescu, reducerea numărului de parlamentari şi trecerea la unicameralism nu se poate face decît prin modificarea Constituţiei, care implică organizarea unui alt referendum, adică cheltuirea altor bani publici.

Şmecherie politică băsesciană

Traian Băsescu urlă în gura mare că trebuie reduse cheltuielile bugetare, că este nevoie de reducerea numărului de parlamentari, dar preferă să arunce cu banul public pe apa sîmbetei. De fapt referendumul solicitat de Traian Băsescu este un simplu sondaj naţional prin care se va şti dacă se doreşte sau nu trecerea la unicameralism. Una alt amănunt important, care trebuie menţionat, este acela că parlamente unicamerale au numai ţările mici ale Europei, România intrînd în categoria ţărilor mari cu potenţial care nu îşi permit să aibă o singură cameră. Ieri, în cadrul şedinţei camerelor reunite ale Parlamentului, deputatul PSD, Victor Ponta a spus că e suficient să fii parlamentar ca să ştii că modificarea Constituţiei trebuie să urmeze o altă procedură. Deputatul a arătat că din 2010 se va vedea dacă Uniunea Europeană cere modificarea Constituţiei în sensul în care să se renunţe la parlamentul unicameral. Preşedintele Comisiei juridice din Senat a declarat că avizul negativ a fost dat în urma studierii textelor Constituţiei şi a Legii referendumului. Deputatul PNL Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, că preşedintele Băsescu a făcut \"o frumoasă şmecherie politică\" cerînd consultare populară cu ocazia prezidenţialelor. El a spus că s-ar putea ca, într-o zi, poporul să vrea o ţară fără Parlament, arătînd că acesta este modelul politic spre care PD-L împinge evoluţia României, spre \"un preşedinte mare şi extrem de vizibil şi un Parlament mărunţel\". Tăriceanu a precizat că liberalii au militat, încă din 1990, pentru un sistem bicameral, apreciind că modelul politic în care preşedintele ţării este \"mare şi atotputernic\", iar Parlamentul are un rol decorativ aparţine ţărilor din Est, în timp ce în Vest şeful statului are un rol simbolic, iar Parlamentul este \"bine construit şi solid\". “În privinţa reducerii numărului de parlamentari, vom depune un proiect de lege pentru reducerea numărului parlamenatrilor la 300, ca să nu mai existe acest motiv al costurilor excesive”, a adăugat liderul PNL.