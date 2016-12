Parlamentul va rediscuta introducerea votului alb

VOTUL-SANCŢIUNE În noua sesiune parlamentară, care va începe pe 3 februarie, reprezentanţii opoziţiei vor înainta un proiect legislativ prin care doresc să le ofere alegătorilor opţiunea să nu voteze pentru niciun candidat înscris pe buletinul de vot, fără ca votul lor să fie anulat. Este vorba despre votul în alb, cunoscut şi sub denumirea de „vot de protest”, un sistem ce le-ar permite oamenilor să meargă la vot şi să pună ştampila pe un cadran gol, ceea ce înseamnă că nu aleg niciun candidat, dar votul rămâne valabil. S-a încercat şi anul trecut introducerea acestui tip de vot, fiind însă respinsă de comisiile parlamentare. „Ce ar avea de câştigat alegătorii dacă ar fi adoptaă o astfel de iniţiativă legislativă? Nimic. Ar însemna nişte voturi pierdute. Probabil că parlamentarii opoziţiei speră ca prin acest vot alb să aducă la urne acei nehotărâţi. Nu cred că este o variantă viabilă. Mai mult ar încurca lucrurile. Dar este varianta opoziţiei, pe care o respect, ca deputat, dar pe care nu o pot lua în calcul”, a declarat deputatul PSD Radu Babuş.

PROIECT DEPLASAT Unul dintre semnatarii acestui proiect este deputatul Tudor Ciuhodaru, care a precizat că prin acest nou tip de vot s-ar permite alegătorilor să-i sancţioneze pe politicieni şi partidele din care aceştia vin, ar reduce şi numărul de parlamentari şi ar creşte participarea la vot. „Este total deplasat acest demers al opoziţiei. Îi înţeleg să refuze votul pe anumite acte normative, să părăsească sala când se prezintă anumite rapoarte, dar să promovezi o astfel de lege este prea mult. După Revoluţia din 1989 ne-am câştigat dreptul de a vota pe cine dorim. Avem votul cu „da“ sau „nu“, sau avem varianta anulării votului prin aplicarea ştampilei pe mai mulţi candidaţi. Cred că este suficient. De fapt, cei din opoziţie se vor o copie fidelă a preşedintelui Traian Băsescu, cel care, la referendumul de demitere din 2012, îi îndemna pe oameni să nu iasă la vot. Este un drept pe care l-am câştigat şi de care trebuie să ne folosim, dar nu aşa cum vrea opoziţia”, a spus deputatul PNL Gheorghe Dragomir. Proiectul a intrat deja în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz. „Sincer, nu am auzit despre un astfel de proiect legislativ. Probabil că, atunci când ne vom reîntoarce în Parlament, vom afla mai multe detalii. Acum, strict pe informaţiile pe care le am, pot spune că, din punct de vedere tehnic, un astfel de vot ar încurca şi mai mult alegătorii. Cei care vor să vină la vot o vor face în continuare. Cei care nu sunt de acord cu niciunul dintre cei aflaţi pe buletinele de vot au varianta anulării votului prin ştampilarea mai multor candidaţi. Să mai introduci o nouă căsuţă în care să voteze nemulţumiţii ar îngreuna şi mai mult procesul electoral, şi aşa destul de contestat la noi”, a afirmat deputatul PSD Mircea Titus Dobre.