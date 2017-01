Parlamentului i se cere avizul pentru începerea urmăririi faţă de Mihăilescu şi Năstase

Procurorul general al României, Codruţa Kovesi, cere Parlamentului avizul pentru începerea urmăririi penale faţă Adrian Năstase şi Şerban Mihăilescu. Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) arată că Adrian Năstase este acuzat de dare de mită, în dosarul 7/P/2006, “constînd în aceea că, în baza unei înţelegeri anterioare cu Ioan Melinescu, a susţinut şi determinat emiterea HG 1399/30.12.2000, semnînd-o în calitate de prim-ministru, prin care Melinescu a fost numit în funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru a-l determina pe acesta să facă un act ce intra în atribuţiile sale de serviciu şi un act contrar acestor îndatoriri, în scopul de a asigura clasarea unei lucrări ce o viza pe Năstase Daniela şi a intra în posesia lucrării”. Avizul Camerei Deputaţilor pentru începerea urmării penale în cazul fostului premier este necesar pentru că la data la care ar fi săvîrşit faptele acesta avea calitatea de ministru, iar în prezent o are pe cea de deputat. Potrivit procurorilor anticorupţie, Năstase este acuzat de dare de mită, iar Melinescu, de sustragere sau distrugere de înscrisuri, luare de mită şi divulgare de informaţii. Sesizarea Parchetului de pe lîngă ICCJ - DNA, prin care se solicită aviz de urmărire penală pentru deputatul Năstase va fi înaintată Comisiei juridice, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor. Tot ieri, Kovesi a cerut Senatului declanşarea procedurilor pentru începerea urmăririi penale faţă de Şerban Mihăilescu, în dosarul de la DNA în care acesta este acuzat de primire de foloase necuvenite şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Potrivit procurorilor, în octombrie 2001, aprilie şi mai 2002, perioadă în care acesta ocupa funcţia de ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Mihăilescu ar fi primit, de la consilierul său personal Fănel Păvălache, pe care îl numise anterior în această funcţie, arme de vînătoare pe care le-a deţinut în intervalul aprilie - octombrie 2002, fără să fie posesor al permisului de armă. Avizul Senatului este necesar întrucît Mihăilescu avea calitatea de ministru, iar în prezent o are pe cea de senator. Fostul secretar general al Guvernului Năstase este acuzat pentru luare de mită şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Mihăilescu a declarat ieri că este “complet nevinovat” şi că dosarul pentru care se cere aviz de începere a urmăririi penale la adresa sa reprezintă o sumă de “compilaţii” provenite din diverse surse, prin care se încearcă acreditarea unor vinovăţii inventate: “DNA revine asupra unor lucruri discutate acum doi sau trei ani. Nu cunosc ultima variantă a DNA”. Purtătorul de cuvînt al Senatului a anunţat, ieri, că solicitarea procurorului general de avizare a începerii urmăririi penale a senatorului Mihăilescu va fi luată în discuţia Biroul Permanent al acestei Camere la jumătatea lunii august. Conform lui Andrei Alexandru, conducerea acestui for legislativ nu se va întruni special pentru solicitarea care îl vizează pe senatorul Mihăilescu, ci atunci cînd vor fi gata rapoartele Comisiei juridice privind cererile de începere a urmăririi penale pentru senatorii Paul Păcuraru şi Codruţ Sereş.