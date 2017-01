Parov Stelar susţine patru concerte în România

Renumitul DJ din Linz, Austria, Parov Stelar, pe numele său adevărat Marcus Füreder, va susţine patru concerte luna aceasta, în România, potrivit paginii de MySpace a muzicianului. Seria de spectacole va debuta la Bucureşti, în Kristal Club, pe data de 25 septembrie şi va continua, în zilele de 26 şi, respectiv, 27 septembrie, cu două show-uri susţinute la Cluj Napoca. De asemenea, Parov Stelar mai are programat un concert şi la Timişoara, pe 29 septembrie. Cu această ocazie, Marcus Füreder îşi va lansa, şi în România, noul său album, „Coco”. Pe materialul discografic se regăsesc piese ca True Romance feat. Lilja Bloom, Distance feat. Lylith, Wake Up Sister, Silent Snow feat. Max The Sax, Libella Swing, Catgroove, Matilda sau Monster.

Parov Stelar este un artist care trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea muzicală în oraşul austriac Linz. Stilul său muzical este o combinaţie de jazz, groove house şi breakbeat. Remixurile sale „împrumută” atît din acordurile moderne, de house, cît şi din jazz-ul anilor ’30. Această îmbinare de sound-uri noi şi vechi a dat şi numele stilului său muzical: steampunk sau neo-victorian. De numele său se leagă albume ca: „Shadow Kingdom” (2001), „Rough Cuts” (2004), „Seven and Storm” (2005), „Shine” (2007), „Daylight” (2008), „That Swing - Best of” (2009).