Moaştele sfinţilor Pantelimon, Epictet şi Astion au fost purtate, ieri, pe străzile bătrânului Tomis, în cadrul unei emoţionante ceremonii care a avut ca punct de plecare treptele pline de credincioşi ale Catedralei Arhiepiscopale „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Cortegiul a fost condus de Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care, înainte de plecare, a adresat câteva cuvinte sutelor de credincioşi prezenţi: “Noi ne facem părtaşi la călătoria plină de patimi a sfinţilor, ne facem părtaşi la jertfele şi bucuriile lor. De la Dumnezeu am primit viaţă şi Lui trebuie să I-o dăm, de aceea facem un cerc în această procesiune. Acest cerc arată dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu faţă de noi”. Moaştelor li s-a dat onorul de către fanfara Marinei Române şi, după aceea, cortegiul a plecat pe traseul prestabilit. Câţiva dintre numeroşii enoriaşi prezenţi la eveniment au mărturisit ce înseamnă pentru ei procesiunea. “Noi n-avem numai trup, avem şi suflet, pe care ni-l hrănim acum. Ne rugăm alături de Înaltpreasfinţit şi de sobor lui Dumnezeu, prin intermediul Sfinţilor”, a spus Cristian G. Pentru credincioşi, sfinţii mijlocesc dialogul cu Dumnezeu. “Este singurul nostru mijloc de mângâiere sufletească şi duhovnicească. Sfântul Pantelimon ne ajută să ne ridicăm sufletele la Cer, prin rugăciunile noastre. Trebuie să căutăm smerenia şi sfinţenia, nu lucrurile vremelnice. Jertfa pe care trebuie să o dăm lui Dumnezeu este necondiţionată”, a declarat Diana V. Unii dintre enoriaşi participă de mai mulţi ani la procesiuni.“De trei ani particip la această procesiune deosebită şi sufleteşte simt o mare bucurie. Înaltpreasfinţitul se ocupă extraordinar de aceste evenimente. Eu sunt din Braşov şi am rude prin ţară şi pot să vă spun că la Constanţa este ceva cu totul deosebit. Sunt fericită că pot participa la acest eveniment. Cred că Dumnezeu a rânduit să ajung la Constanţa ca să am parte de slujbele şi procesiunile de aici”, a declarat şi P.M. Ceremonia a precedat prăznuirea, astăzi, a Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon de către Biserica Ortodoxă.