Parteneriat cu slovenii

Semnat în 2008, acordul de înfrăţire între oraşele Cernavodă şi Krsko din Slovenia se derulează, în fiecare an, prin diverse schimburi de experienţă, lucru concretizat, în acest an, printr-o vizită a unei delegaţii din Cernavodă, care are loc zilele acestea, la invitaţia oficialităţilor slovene. Cu această ocazie, cele două părţi, reprezentate de primarul Cernavodei, Mariana Mircea, şi edilul oraşului Krsko, Franc Bogovic, au convenit să intensifice relaţiile de colaborare şi prietenie dintre cele două oraşe. Cooperarea constă în schimburi de informaţii şi experienţă în domenii precum: administraţie publică, educaţie, tineret, sport, cultură, comerţ. industrie, transport, turism, agricultură, medicină, sănătate dar şi altele. Administraţiile locale din cele două oraşe şi-au propus să faciliteze stabilirea de legături directe între instituţiile, asociaţiile, organizaţiile din România şi Slovenia. Conform acordului de înfrăţire, părţile organizează, anual, consultări sau întâlniri pentru a întocmi un bilanţ al acţiunilor îndeplinite, dar şi elaborarea de proiecte de perspectivă. Unul dintre lucrurile care leagă cele două oraşe este faptul că ambele se învecinează cu centrale nucleare şi depozite de deşeuri radioactive. În acest sens, primarul Mariana Mircea a vizitat, în această perioadă, mai multe obiective care au legătură cu activitatea nucleară, dar şi alte câteva unităţi economice. „Avem ce învăţa de la oraşul Krsko, care are o industrie destul de dezvoltată. De aceea, am stabilit împreună cu autorităţile slovene să derulăm mai multe proiecte europene, printre care se numără şi un proiect pentru dezvoltarea bazei materiale a Centrului pentru Situaţii de Urgenţă. Reprezentanţii administraţiilor locale din Cernavodă şi Krsko au mai hotărât să realizeze şi o bază de date comună cu numerele de telefon şi adresele de e-mail ale tinerilor cernăvodeni şi sloveni pentru a înlesni legăturile între ei.