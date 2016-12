Parteneriat pentru a concura cu Google

Microsoft Corp şi Yahoo! Inc au anunţat, miercuri, acordul pentru un parteneriat în domeniul motoarelor de căutare, pentru a concura cu liderul de piaţă Google. Anterior, o sursă apropiată discuţiilor şi citată de Bloomberg declarase că cele două companii ar putea anunţa semnarea unui parteneriat în cursul zilei de astăzi. Microsoft, cel mai mare producător mondial de produse software, vrea să crească numărul clienţilor motorului său de căutare Bing, care are aproximativ o optime din cota de piaţă acoperită de Google în SUA. Compania Yahoo!, ale cărei vînzări au scăzut pentru trei trimestre consecutiv, ar putea economisi cel puţin 500 milioane dolari prin cooperarea cu Microsoft, declarase, în luna iunie, directorul executiv al grupului, Carol Bartz. Conform datelor furnizate de compania de cercetare ComScore Inc, Google domina în iunie aproximativ 65% din piaţa motoarelor de căutare. Împreună, Microsoft şi Yahoo acopereau 28%.

Gigantul informaţional Microsoft a raportat săptămîna trecută scăderea cu 29% a profitului net înregistrat în al patrulea trimestru fiscal, la 3,05 miliarde dolari sau 34 cenţi pe acţiune. La rîndul său, Yahoo! Inc., deţinătorul celui de-al doilea cel mai popular motor de căutare, a anunţat un profit net în creştere la 141,4 milioane dolari pentru al doilea trimestru, dar a estimat că vînzările vor scădea în trimestrul următor, din cauza reducerii bugetelor pentru publicitate.