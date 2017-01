Parteneriat pentru îmbunătățirea managementului zonei costiere în Marea Neagră

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL) este beneficiarul proiectului „Îmbunătățirea Managementului Integrat al Zonei Costiere în Marea Neagră“ (ICZM), finanțat în cadrul Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007 - 2013”. Proiectul s-a derulat în perioada 2012 - 2015 și și-a propus să dezvolte o bază durabilă de colaborare cu privire la Marea Neagră, susținerea părților interesate (autorități locale și regionale, companii private și ONG-uri, etc.), precum și implicarea publicului în luarea de decizii. Totodată, au fost elaborate un studiu privind managementul integrat al zonei costiere a Mării Negre, care va fi transmis de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Comisiei Mării Negre, ghiduri de parteneriat și de implicare a publicului în managementul integrat al zonei costiere, dar și instrumente pentru definirea de indicatori și metodologii pentru toți partenerii din țările riverane Mării Negre. Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Bulgaria - Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA), Ucraina - Center for Regional Studies (CRS), Moldova - Ecological Counselling Center Cahul (ECC) și Turcia - Sinop Provincial Special Administration (SINOP), Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Dayko Foundation for the Protection of Natural Life (DAYKO). Printre asociați se numără și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Rize University din Turcia, Coastal and Marine Union (EUCC), Regional Water Board Rijnland și Municipality of Zandvoort, din Olanda.