Parteneriat Poștă - ANAF, două instituții care se merită una pe cealaltă

Să vezi și să nu crezi! În primele trei luni ale acestui an, Poşta Română a câştigat 70% dintre procedurile de achiziţie publică pentru servicii poştale la care a participat, valoarea estimată a contractelor încheiate depăşind 11 milioane lei (2,5 milioane euro). Cel mai important deal nou este cel încheiat cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, în valoare de 7,92 milioane lei (1,7 milioane euro). Poșta va presta servicii de corespondență. EVIDENT, la ce te așteptai? Interesant este ce spune reprezentantul Poștei Irina Purcaru - „Cerinţele tehnice de la licitații impun standarde tot mai ridicate privind distribuţia de corespondenţă, iar structura operaţională a companiei răspunde eficient acestor cerinţe. În plus, strategia de investiţii a Poştei Române va consolida, în următorii ani, cota de piaţă a companiei“. Faptul că în aceeași frază apar „Poșta Română“ și „standarde ridicate“ e de-a dreptul isteric. Vorbim totuși de instituția cu mașini atât de ruginite încât au scăpat, prin podea, saci cu bani. Să nu uităm de unii angajați de ghișeu ai Poștei și lungul șir de umilință și nervi la care-i supun pe oameni. Și totuși, e OK. Poșta a bătut palma cu ANAF, o altă instituție specializată în enervatul românilor. Să vedem acum cine va enerva pe cine.