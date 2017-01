Parteneriat public - privat în interesul turismului

În premieră naţională, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, pe de o parte, şi Patronatul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), de cealaltă parte, au semnat un protocol în interesul turismului litoral. Acesta vizează iniţierea, dezvoltarea, promovarea şi desfăşurarea unui proiect denumit Constanţa Pass, care constă în vînzarea unui pachet turistic ce conţine două dintre cele mai importante atracţii culturale ale oraşului. Prin intermediul programului, turiştii din toată ţara vor avea posibilitatea să achiziţioneze de la toate agenţiile de turism membre ANAT, cu un discount de 25%, un card care le va permite să viziteze Muzeul de Istorie şi Arheologie şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. “Împreună cu partenerii noştri, am hotărît să includem cele două obiective turistice într-un pachet care să fie introdus în oferta agenţiilor de turism din România. Este pentru prima dată cînd autorităţile locale reuşesc să vină în întîmpinarea iniţiativei private a agenţiilor de turism şi împreună să promoveze, atît în România, cît şi pe plan internaţional, obiectivele turistice ale oraşului. Sîntem convinşi că, prin intermediul acestui program, cele două instituţii vor înregistra venituri mai mari, cu care vor putea realiza investiţii. Prin acest protocol, sperăm să dublăm ceea ce am realizat pînă astăzi prin intermediul unui management performant. Acest lucru va fi o mare performanţă”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Conform protocolului, ANAT se obligă să instaleze POS-uri la toate intrările celor două instituţii, prin intermediul cărora să poată exista un control asupra vînzărilor. “În condiţiile în care vînzarea acestui produs va creşte, ne vom putea permite să introducem şi ale obiective turistice în sistem”, a mai spus Constantinescu, adăugînd: “Important este că noi, autoritatea judeţului şi reprezentanţii celor două instituţii culturale, am reuşit să depăşim toate barierele şi suspiciunile şi să intrăm în rîndul ţărilor dezvoltate. Noi nu am inventat roata, pentru că acest sistem funcţionează de foarte mulţi ani în Europa.” La rîndul lor, directorii celor două instituţii au declarat că o astfel de iniţiativă este bine venită, în condiţiile în care muzeele au mare nevoie de vizitatori pe toată perioada anului. “Consider benefică această iniţiativă. Prin acest sistem, veniturile noastre pot fi îmbunătăţite dat fiind că pachetul este vîndut peste tot în ţară, de către peste 600 de agenţii de turism. Considerăm că este un pas important pentru Constanţa”, a declarat directorul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, Constantin Chera. Atît el, cît şi directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Decebal Făgădău, au spus că prin implementarea acestui sistem speră să obţină venituri mult mai mari decît pînă acum, întrucît costurile generate de funcţionarea şi întreţinerea celor două instituţii culturale sînt foarte mari. “Complexul Muzeal pe care îl reprezint este prima instituţie culturală din ţară, care a implementat, încă de anul trecut, la iniţiativa CJC, sistemul de intrare pe bază de tichet magnetic. Agenţiile de turism vor avea nişte parteneri eligibili, pentru că vorbim despre două muzee importante. Anul trecut, am ocupat locul trei pe ţară din punctul de vedere al numărului de vizitatori. Şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie s-a situat pe un loc fruntaş”, a declarat Făgădău.