Parteneriat public-privat pentru construcţia de spitale

Guvernanții au ajuns la concluzia că Sănătatea nu poate avea o infrastructură modernă fără implicarea mediului privat. Premierul Dacian Cioloş a anunțat că parteneriatul public-privat va fi folosit pentru construcţia de spitale, nefiind vorba de privatizarea sistemului de sănătate publică, ci de evitarea situaţiilor în care investiţiile în infrastructură "stăteau în stiloul ministrului, care semna subiectiv". ”Avem o problemă de infrastructură în sistemul de sănătate care trebuie abordată frontal. Dincolo de infecţii nosocomiale, de regulamente, practici şi proceduri în spitale, avem o problemă sistemică, de infrastructură. Avem nevoie de modernizarea anumitor spitale şi chiar de a reconstrui unele, lucru care nu s-a mai întâmplat în România de decenii. Am încercat să peticim ceea ce aveam cu resurse limitate, fără a avea o abordare strategică. Ne propunem să venim cu o strategie şi cu criterii de alocare a investiţiilor, cu o abordare multianuală a investiţiilor. Intenţionăm să folosim pentru prima dată sistemul de finanţare public-privat pentru a veni cu investiţii noi în spitale”, a spus Cioloş. Acesta a dat asigurări că nu va fi vorba de privatizarea sistemului de sănătate publică din România, ci de găsirea unui sistem de parteneriat public-privat ”strict pentru construcţia şi administrarea clădirilor în care se derulează activităţi de sănătate public, care vor rămâne strict publice şi de stat din punctul de vedere al dotărilor şi al personalului”. ”Este un sistem care funcţionează în multe ţări din UE, sperăm ca prin acest sistem să stimulăm construcţii noi de spitale, în oraşele mari şi în oraşe mici”, a spus primul-ministru. Cioloş a menţionat că investiţiile în Sănătate, în infrastructura de spitale ”stăteau în stiloul ministrului, care semna subiectiv” sau nu priorităţi de investiţii în fiecare an, care veneau târziu, după instalarea noilor miniştri în post. ”Întârzierile în aprobarea investiţiilor duceau la întârzieri în executare, bani care nu se cheltuiau, şi aşa am ajuns cu puţine investiţii în infrastructură şi dotări. Acum avem în derulare trei spitale regionale, la Cluj, Iaşi şi Craiova, pregătim un spital regional de copii la Bucureşti şi o relocare într-o clădire nouă a Institutului ”C.C. Iliescu”“, a afirmat premierul.