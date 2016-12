Parteneriate educaţionale la Universitatea „Ovidius”

Conducerea Universităţii „Ovidius” Constanţa s-a întâlnit, sâmbătă, 16 martie, cu primari, reprezentanţi ai mai multor instituţii publice din municipiu şi judeţ, dar şi cu agenţi economici, pentru a reitera parteneriatele şi colaborările pe care unitatea de învăţământ le are încheiate până în prezent, dar şi pentru a pune bazele altora noi. Scopul lor este de a ajuta studenţii să participe la stagii de practică, tocmai pentru a le permite să-şi găsească mai uşor de muncă în domeniul ales. „Avem parteneriate cu agenţi economici, iar studenţii încep practica din anul doi de studiu. Stagiile se realizează în foarte multe domenii de activitate, printre care şi sport. Noi susţinem sportul constănţean prin Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa, care promovează performanţele tinerilor sportivi constănţeni. Sportivi de mare valoare precum tenismen-ul Horia Tecău şi gimnasta Cătălina Ponor sunt absolvenţi ai Universităţii „Ovidius”. La un moment dat, toţi handbaliştii de la HCM erau absolvenţi „Ovidius”. De curând, am vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, să punem bazele unei colaborări cu echipa de rugby”, a spus rectorul. Un participant la evenimentul organizat de instituţia de învăţământ a fost directorul Autorităţii Navale Române, Andrian Mihei. El este de părere că universităţile ar trebui să se implice în a găsi locuri de muncă studenţilor, dar este nevoie ca ele să aibă şi specializări în funcţie de cerinţele pieţei. Directorul a dat exemplu domeniul IT, care reprezintă un sector de nişă ce poate aduce un plus de valoare. Printre cei care au răspuns invitaţiei a fost şi directorul Centralei Nuclear-Electrice (CNE) Cernavodă, Ionel Bucur. El a precizat că, până în prezent, nu a avut nicio solicitare oficială pentru ca studenţii să facă practică la CNE. „Este foarte multă teorie şi puţină practică în acest domeniu. Am avut solicitări de la angajaţii din cadrul Centralei să le primesc copiii la practică, însă nu a fost niciodată vreo solicitare pentru un grup organizat. Din păcate, am nevoie de doi ani pentru a pregăti un tânăr care vrea să lucreze la CNE”, spune directorul, care îşi oferă disponibilitatea să primească studenţii pentru practică în centrală.