Parteneriate pentru construirea de locuinţe

Autorităţile locale pun la dispoziţie terenuri cu o suprafaţă de 1.200 hectare pentru construirea de locuinţe, pe care ar putea fi ridicate circa 450.000 de apartamente, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely. „Am iniţiat un program pentru construirea de locuinţe convenabile şi am decis că e în puterea autorităţilor centrale să realizeze parteneriate cu primăriile, pentru a asigura terenuri şi unele facilităţi pentru anumite segmente sociale vitregite. Am identificat 1.200 ha în toată ţara, pe care, după unele consultări pe care le-am avut cu colegii mei, ar putea fi construite circa 450.000 de apartamente în clădire cu o structură de parter şi trei niveluri", a afirmat Borbely. El a adăugat că numărul apartamentelor ar putea varia, deoarece nu vor fi construite doar clădiri cu structura de parter plus trei etaje, ci şi blocuri şi locuinţe individuale. Ministrul a mai spus că locuinţele vor fi destinate în mare parte cumpărării prin credit ipotecar, dar şi închirierii, iar proiectele vor fi realizate atît de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cît şi prin parteneriate cu dezvoltatori privaţi. Lucrările vor fi contractate în urma unor licitaţii, iar construcţia primelor clădiri ar putea începe în acest an. Potrivit lui Borbely, singura localitate în care nu a fost identificat niciun teren disponibil pentru acest program a fost Bucureştiul, deşi a trimis solicitări mai multor instituţii, care fie nu au răspuns, fie au invocat o serie de revendicări asupra terenurilor pe care le deţin. La Constanţa, Primăria a alocat mai multe terenuri, care deja au fost predate către ANL, pentru construcţia de locuinţe. În Zona Energia, au fost predate 2,4 hectare pentru construirea a 17 blocuri de cîte 23 de unităţi de locuit şi un alt teren de 5.000 mp, aflat în zona Palazu Mare, este destinat construirii unui bloc de 88 de unităţi de locuit.