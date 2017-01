Parteneriatul strategic UE - Rusia, unul dintre pilonii viitorului Europei

Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat, vineri, la Academia Diplomatică din Moscova, că Organizaţia de cooperare a ţărilor din regiunea economică a Mării Negre (OCEMN) nu are în prezent capacitatea de a aborda probleme de securitate ale regiunii şi nici subiecte de preocupare generală din zonă Mării Negre, cum ar fi combaterea traficului. Întrebat de rectorul Academiei diplomatice de la Moscova, A.N. Panov, în legătură cu modul în care vede evoluţia OCEMN în contextul politicii europene de vecinătate, Diaconescu a apreciat că “nivelul de decizie în interiorul acestei organizaţii rămîne foarte scăzut. Deci, proiectele care sînt luate în calcul în interiorul organizaţiei nu sînt foarte reprezentative. Unul dintre aceste proiecte ar putea avea legătură cu energia şi coridorul energetic. În orice fel te uiţi la hartă, coridorul energetic traversează o parte din aceste state. Dar nu există nicio decizie în interior cu privire la acest subiect”. Întrebat în legătură cu modalităţile prin care România înţelege să facă faţă actualei crize şi despre viziunea pe care o are ţara noastră în ceea ce priveşte depăşirea crizei, ministrul Diaconescu a arătat că, din fericire, România are un sistem bancar solid şi o rată scăzută de şomaj comparativ cu alte state UE, ţara noastră confruntîndu-se în schimb cu probleme în ceea ce priveşte deficitul. El a precizat că România încearcă să obţină coeziune şi solidaritate din partea UE. Ministrul Diaconescu a mai subliniat că România este ferm convinsă că parteneriatul strategic dintre UE şi Rusia este menit să fie unul dintre pilonii viitorului Europei. Referindu-se la apartenenţa României la UE, ministrul a spus că aceasta este cea mai importantă trăsătură a profilului internaţional al ţării noastre: “România este hotărîtă să devină un membru activ şi influent al Uniunii Europene şi să-şi facă vocea auzită într-o serie de probleme care sînt vitale pentru interesul său”. El s-a referit, de asemenea, la regiunea Mării Negre şi la importanţa acesteia în contextul european: “Astăzi, UE poate şi ar trebui să joace un rol constructiv, stabilizator în această regiune, deoarece Uniunea Europeană este parte acestei regiuni. Nimeni nu poate contrazice geografia, acelaşi lucru este valabil şi pentru Rusia, pentru că nimeni nu poate nega istoria. Dialogul şi cooperarea UE-Rusia sînt cruciale pentru a face posibile perspective mai bune ale acestei regiuni şi, în cele din urmă, pentru propria securitate”. Ministrul de Externe a menţionat în discursul său faptul că NATO şi Rusia au nevoie de încredere reciprocă, dar acest aspect este în continuare departe de a fi atins. El şi-a încheiat discursul cu un citat din Lev Tolstoi: “Fiecare încearcă să schimbe lumea, dar nimeni nu încearcă să se schimbe pe sine”.