Partenerii de afaceri ai lui Justin Timberlake, implicaţi într-un proces de hărţuire sexuală

Alison McDaniel, fostul manager al restaurantului Southern Hospitality, deţinut de Justin Timberlake în New York, a depus plîngere împotriva companiei angajatoare, declarînd că a fost hărţuită sexual la locul de muncă. Alison McDaniel a declarat că a fost obligată să urmărească filme porno, în timp ce a fost încuiată într-un birou al restaurantului Southern Hospitality de către partenerii de afaceri ai lui Justin Timberlake, Eytan Sugarman şi Ronnie Kaplan şi că aceştia au rîs de ea în momentul în care a izbucnit în plîns. Actele au fost depuse la Curtea Supremă din Manhattan. Alison McDaniel susţine că a fost concediată după ce s-a plîns în scris conducerii restaurantului. Femeia nu a raportat însă nicio discriminare la biroul Equal Opportunity Employment Commission înainte de iniţierea acestui proces. Acelaşi restaurant a fost dat în judecată în noiembrie 2008 de către un ospătar care a declarat că directorii restaurantului nu plăteau suficient orele suplimentare şi nici bacşişurile care li se cuveneau.

Chiar dacă afacerile sînt puţin umbrite de acest scandal, cu siguranţă, Justin Timberlake are noroc în dragoste. Iubita sa, Jessica Biel, nu face declaraţii publice despre relaţia lor, dar într-un interviu, aceasta a afirmat că viaţa sa profesională are în prezent prioritate. Actriţa în vîrstă de 27 de ani susţine că nu ştie dacă vrea sau nu să se mărite, dar simte că are încă multe de dovedit în carieră. Aşa că deocamdată, Justin Timberlake scapă de ameninţarea căsătoriei.