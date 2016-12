Participare la Târgul Internaţional de Vinuri de la Dusseldorf

România a fost prezentă, în perioada 4 - 6 martie, la unul din cele mai prestigioase târguri viti-vinicole din lume, Prowein Dusseldorf, prin intermediul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. România a fost reprezentată de 16 firme din domeniu, respectiv de Agricola Ştirbey Bucureşti, Carl Reh - Crama Oprişor Bucureşti, Cramele Recaş, Domeniul Coroanei Segarcea, Halewood România Bucureşti, Murfatlar Romania, Domeniile Săhăteni, Senator Wine (Senator Prodimpex) Focşani, SERVE Ceptura, Viticola Corcova, Vinarte Bucuresti, Wine Princess Arad, Crama Ceptura Romanian Wine, Unicom Production Davino, Budureasca Dealu Mare şi Vigna Petrovaselo Timiş. Prezenţa românescă la cea mai prestigioasă manifestare europeană din domeniul vinurilor a constituit o ocazie pentru crearea unor punţi de legatură cu noi parteneri de afaceri, prin stabilirea de noi contacte, precum şi prin consolidarea relaţiilor comerciale şi de parteneriat existente cu societăţi de profil din Germania şi din alte ţări. Biroul de Promovare Comercial Economică Bonn a acordat asistenţă pentru reuşita participării româneşti şi a organizat vizite la standurile expozanţilor români, transmiţând invitaţii de participare la peste 120 importatori şi comercianţi germani de vinuri. În luna martie a.c., BPCE Bonn va organiza, la Consulatul General din Bonn, o expoziţie permanentă cu vinuri româneşti. Conform datelor prezentate de organizatori, la această ediţie a târgului s-a înregistrat o participare record, fiind prezente 3.930 de firme din 50 ţări, precum şi peste 40.000 de vizitatori, specialişti şi oameni de afaceri în domeniu din întreaga lume şi peste 1.000 de jurnalişti.

TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE LA MILANO România a fost prezentată şi la la ediţia de primăvară a celui mai important târg internaţional de încălţăminte şi marochinărie, MICAM ShoEvent/MIPEL, desfăşurat la Milano, în perioada 4 - 7 martie, unde au fost prezentate colecţiile pentru sezonul toamna-iarnă 2012, informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA). La ediţia din acest an, unde sunt prezentate colecţiile pentru sezonul toamna-iarnă 2012, au participat 14 societăţi româneşti, Com Impex Dalin Reghin Mureş, Radu Design Bucureşti, CEP Central Europe Production Braşov, Moda Accesorii Export Bucureşti, Tris Company Ialomiţa, Mopiel Buzău, Pro Sud Bucureşti, Angela International, Marcolev Exim Tg.Mureş, SEPALA Investment, Pixie Shoes Bucureşti, Denis Suceava, New Star Generation Bucureşti, Siderma SA. Evenimentul organizat de Asociaţia Naţională a Producătorilor de Încălţăminte din Italia a reunit 1.560 de expozanţi, din care 609 participanţi străini, provenind în special din Spania, Portugalia, Marea Britanie, Brazilia. Producătorii şi designerii români au realizat colecţii deosebite, în acord cu ultimele tendinţe, făcând faţă cu succes exigenţelor pieţei internaţionale şi având posibilitatea consacrării unor brand-uri proprii valoroase.