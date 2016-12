Participare numeroasă la stagiul de Qwan Ki Do la Cumpăna

Aproximativ 200 de practicanţi ai Artelor Marţiale, stilul Qwan Ki Do, au luat parte, sâmbătă şi duminică, în Sala de Sport “Elena Frîncu” din Cumpăna, la primul stagiu de pregătire de acest gen organizat în judeţul Constanţa. 170 de sportivi constănţeni, de la cluburile Guom Constanţa (profesor Paul Cojocaru), Hung Constanţa (profesor Daniel Avasilicăi) şi Aurora 23 August (profesor Sorin Ţiriac), dar şi sportivi de la cluburi din Braşov, Bucureşti, Ploieşti şi Galaţi au participat la stagiul care a avut drept scop pregătirea sportivilor înaintea examenelor anuale de grad.

„Organizarea a fost impecabilă, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât şi de implicare al oficialităţilor locale care ne-au oferit toate condiţiile. Am stabilit ca în primăvara fiecărui an să organizăm acest stagiu la Constanţa pentru că aici sunt mulţi practicanţi ai artelor marţiale şi dacă vom fi invitaţi vom reveni cu drag la Cumpăna”, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale şi totodată responsabilul stilului Qwan Ki Do, Ovidiu Covaci (centura neagră 6 Dan). Printre componenţii lotului naţional al României care va participa în luna octombrie la Campionatul European din Elveţia s-ar putea afla şi karatişti constănţeni, selecţia urmând să aibă loc în perioada următoare.