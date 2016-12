Participare record la Turul Ciclist al Dobrogei

Constanţa se va transforma în acest final de săptămână în capitala ciclismului românesc, judeţul de la ţărmul mării găzduind, în perioada 20-23 mai, ediţia a 11-a a Turului Dobrogei. Organizată de DSJ Constanţa, Federaţiei Române de Triatlon şi Ciclism, CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi Primăriei Constanţa, competiţia va aduna la start 53 de seniori şi 22 de juniori, provenind de la nouă echipe româneşti, dar şi două de peste hotare, SK Dobrici 1905 (Bulgaria) şi lotul naţional al Moldovei. Organizatorii au susţinut ieri o conferinţă de presă, la sediul sponsorului principal al Turului, AutoGrup, în care au prezentat programul celor patru zile de concurs, dar şi ultimele noutăţi. „Este o întrecere cu participare internaţională şi încercăm ca în fiecare an să creştem valoarea competiţiei şi să o transformăm într-una dintre întrecerile importante din Europa”, a spus Petrică Iordache, reprezentantul Primăriei Constanţa şi preşedintele Comisiei de Organizare. „Ne-am dorit de multă vreme să ne implicăm şi când am aflat că Turul Dobrogei s-ar putea să nu mai aibă loc din cauza problemelor financiare, nu am mai stat pe gânduri. Sper să devenim un partener tradiţional al întrecerii şi al clubului Bilal”, a adăugat Adrian Bizineche, director general al AutoGrup. „Vreau să urez mult succes participanţilor, cărora le doresc o întrecere fără incidente şi le promit că vor fi stimulaţi cu premii importante”, a spus Elena Frîncu, director DSJ. „Mulţumim Primăriei Municipiului Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa, celorlalţi parteneri şi sponsorilor pentru că au făcut posibilă desfăşurarea actualei ediţii a Turului Dobrogei. Faţă de anul trecut sunt mai mulţi participanţi, ceea ce face competiţia şi mai valoroasă, dar sperăm ca printre câştigători să se afle şi reprezentanţii Constanţei”, a declarat preşedintele CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa, Victor Bănescu, dezvăluind că numele clubului va fi schimbat în viitorul apropiat: „Noua denumire va fi Ciclism Club Constanţa, pentru că este clubului oraşului”. Echipele participante la Turul Dobrogei sosesc astăzi la Constanţa, urmând ca de la ora 19.00 să participe la şedinţa tehnică, găzduită de Restaurantul “Sport”.