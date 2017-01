Participarea străină la capitalul firmelor din România s-a dublat

Valoarea investiţiilor străine ca aport la capitalul social al firmelor din România s-a ridicat în primele cinci luni la 1,86 miliarde de euro, valoare de peste două ori mai mare comparativ cu cea din aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). În perioada ianuarie-mai a anului trecut, subscrierile la firmele cu participare străină la capital au totalizat 890 de milioane de euro. Dacă anlizăm exclusiv luna mai din acest an, observăm că investiţiile străine au însumat 120,3 milioane de euro, în creştere cu 30,6% comparativ cu perioada corespunzătoare din 2007, cînd s-a înregistrat un nivel de 92 de milioane de euro. Capitalul subscris a crescut în primele cinci luni din 2008, deşi numărul firmelor înfiinţate în acest interval a fost mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2007, respectiv 5.600 faţă de 6.515 de companii. Numai în luna mai au fost fondate 1.098 firme cu participare străină, cele mai multe aparţinînd unor investitori italieni (203 companii) şi unguri (129 companii). Investiţiile străine în capitalul acestor firme se situa la 8,5 milioane euro, astfel că cea mai mare parte a investiţiilor străine de la nivelul lunii mai a fost realizată sub forma majorărilor de capital. Topul primelor 40 de firme după participarea străină la capitalul social total subscris este condus în luna mai de compania Ion Ţiriac Air, cu 166,6 milioane de euro din cesiune. Pe următoarele poziţii se află Omniasig Vienna Insurance Group, care a primit un influx de capital totalizînd 30,6 milioane de euro, şi fondul de investiţii austriac New Frontier, cu un aport de 12,5 milioane de euro. Alte subscrieri de capital semnificative realizate în luna mai au fost cele din cazul companiilor Domenia Credit - 11 milioane de euro, MKB Romexterra Bank - 10,8 milioane de euro şi AIG Life Asigurări - 9,2 milioane de euro. Potrivit datelor Băncii Naţionale a României, valoarea investiţiilor străine directe atrase în primele cinci luni a atins nivelul de 4,1 miliarde de euro, aproape dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.