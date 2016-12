Participare-record la a doua ediţie a evenimentului “Constanţa pedalează!”

Aproape 200 de constănţeni au ales să-şi petreacă dimineaţa de ieri pe bicicletă, răspunzând “prezent“ la invitaţia de a participa la a doua ediţie a evenimentului “Constanţa pedalează!”, organizat de Spitalul Privat “Isis“ Constanţa, în parteneriat cu DJST Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa, la iniţiativa realizatoarei emisiunii TV “Arena Medicală” de la Neptun TV, Andreea Badea-Hahui. Iubitori ai sportului de toate vârstele s-au strâns în parcarea Centrului de distracţii Lake View, unul dintre partenerii evenimentului, de unde s-a dat startul acţiunii. Printre ei s-au aflat Evelina Lisenco, fosta campioană naţională de atletism, Laurenţiu Toma, căpitanul campioanei HCM Constanţa, care a venit împreună cu fetiţa sa, Mihai Orzan, fost campion naţional de atletism şi actual consilier DJST, Constantin Buzatu, multiplu campion naţional de ciclism, Nicolae Dobre, preşedintele Federaţiei Române de Oină şi membru al Comitetului Executiv al COSR, şi cântăreţul şi producătorul muzical Laurenţiu Duţă. Atmosfera înaintea startului a fost întreţinută de Elena Frîncu, membru al Comitetului Executiv al COSR, una dintre persoanele care au sprijinit din start acest proiect. După o scurtă încălzire, efectuată cu ajutorul lui Filip Grigorescu, campion la ciclism pentru amatori, s-a plecat pe un traseu de 7 km, prin staţiunea Mamaia, până la sensul giratoriu de la Casino, apoi pe b-dul Aurel Vlaicu, până în parcarea de la Maritimo Shopping Center, unde a fost amenajată sosirea.

O INIŢIATIVĂ PERFECTĂ. Atât organizatorii, cât şi participanţii s-au arătat încântaţi de felul în care a decurs acţiunea. „Am întâlnit printre participanţi pe mulţi dintre cei care au fost prezenţi şi la prima ediţie şi mă bucură acest lucru. De această dată, toată lumea a venit pe bicicletă şi a renunţat la role sau trotinete, pentru că traseul a fost mai lung, şi vreau să le mulţumesc celor de la DJST şi reprezentanţilor cluburilor de ciclism că ne-au dat o mână de ajutor. Este o iniţiativă prin care ne-am gândit să scoatem constănţenii la mişcare, de această dată pe bicicletă, dar pentru anul viitor mai pregătim o surpriză”, a spus Andreea Badea-Hahui. „Este o iniţiativă interesantă şi am răspuns invitaţiei celor de la “Isis“, pentru că-mi place să fac mişcare, dar şi pentru că sunt prietenii mei, mai ales că fiica mea a venit pe lume pe mâinile doctorului Mohamed Zaher. Din păcate, munca mea mă obligă să stau mai mult în studio, astfel că sunt foarte încântat atunci când am ocazia să fac sport”, a declarat Laurenţiu Duţă. „Mă bucură această iniţiativă şi sper să o repetăm cât mai curând, poate chiar în acest an, pentru că vremea ne-o permite. Au venit foarte mulţi iubitori de mişcare şi sper să dăm un exemplu celorlalţi participanţi în trafic şi să le arătăm că suntem şi noi prezenţi acolo”, a adăugat Mihai Orzan. „Îi felicit pe toţi cei care au venit să facă mişcare, în special pe cei mai mici dintre participanţi. Îmi doresc ca pe viitor să fim şi mai mulţi la astfel de acţiuni”, a explicat Dan Buzatu, preşedinte Constanţa Cycling Team. „Sunt încântat de voinţa arătată de cei mici şi sper ca dintre ei să vină viitori sportivi ai clubului nostru”, a completat Victor Bănescu, preşedinte CS Bilal 2000 Constanţa.