Particula lui Dumnezeu câştigă Nobelul pentru Fizică

Academia Regală suedeză din Stockholm i-a desemnat pe cercetătorii Francois Englert, belgian, şi Peter Higgs, britanic, câştigători ai Premiul Nobel pe 2013. Cei doi fizicieni au pus fundamentele teoretice ale modului în care particulele subatomice au dobândit masă. Teoriile celor doi au fost confirmate anul trecut de descoperirea bosonului Higgs, aşa-numita particulă a lui Dumnezeu. Anunţul, aşteptat cu nerăbdare de comunitatea ştiinţifică, a fost întârziat cu o oră, situaţie neobişnuită în astfel de ocazii.

Cei doi cercetători au teoretizat separat necesitatea existenţei particulei lui Dumnezeu în anii '60, pentru a putea răspunde dilemei de ce materia are masă. Comitetul Nobel i-a recompensat pentru descoperirea teoretică a mecanismului care contribuie la o mai bună înţelegere a originii masei particulelor subatomice. În 2012, ideile lor au fost confirmate de descoperirea aşa-numitei particule a lui Higgs de către savanţii de la laboratorul CERN de lângă Geneva, în Elveţia. Teoria premiată cu Nobel în acest an reprezintă o parte centrală a Modelului Standard din fizica particulelor, care descrie felul în care Universul este alcătuit. Potrivit Modelului Standard, orice lucru din Univers, de la flori şi oameni şi până la planete şi stele, este alcătuit doar din câteva elemente de bază: particule de materie. Aceste particule sunt guvernate de forţe care se asigură că totul funcţionează aşa cum trebuie. Întregul Model Standard se bazează, totodată, pe existenţa unui tip special de particule: particula sau bosonul lui Higgs. Această particulă îşi are originea în câmpul invizibil care umple tot spaţiul. Chiar şi atunci când Universul pare să fie vid, acel câmp este acolo. Fără el nu am exista, pentru că, din contactul cu acest câmp, particulele îşi dobândesc masa.

Din 1901 până în 2012 au fost acordate 106 premii Nobel pentru Fizică. De 47 de ori, premiul a fost decernat unei singure persoane. Până acum au existat doar două femei laureate şi un singur om de ştiinţă, John Bardeen, a primit Premiul pentru Fizică de două ori. Cel mai tânăr laureat, Lawrence Bragg, avea doar 25 de ani când a primit premiul, în 1915, alături de tatăl său. Vârsta medie a laureaţilor în domeniul fizicii este de 55 de ani.